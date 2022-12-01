البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثامنة 

العالم - خاص بالعالم

البرلمان اللبناني فشل في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثامنة خلفا للرئيس ميشال عون الذي ترك منصبه نهاية تشرين الاول اكتوبر الماضي.

المشهد في الجلسة الثامنة في البرلمان كان تكرارا للجلسات السبع السابقة. وفي نهاية التصويت حصل مرشح القوى المقربة من الولايات المتحدة ميشال معوض على سبعة وثلاثين صوتا، وسجلت52 ورقة بيضاء، فيما توزعت الأصوات المتبقية على أسماء مختلفة.

وبين الأوراق البيضاء وعدم اكتمال النصاب، يعكس مشهد العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية الحالة التي يعيشها لبنان، والأزمة المتنقلة بين أوضاع معيشية صعبة جدا وانهيار اقتصادي متواصل، وبين تدخلات سياسية على أكثر من صعيد.

حيث تبرز الضغوط الكبيرة التي تمارسها الولايات المتحدة ومعها دول عربية لإيصال شخصية إلى القصر الجمهوري يرى المتابعون انها ستكون شخصية صدامية ومع المقاومة تحديدا، وهو ما لن يسمح بتهيئة الأرضية المناسبة لحل الازمات التي تعيشها البلاد في كافة المجالات.

يضاف لذلك التفاصيل المتعلقة بالتركيبة الداخلية للحياة السياسية اللبنانية، والتي تساهم في تعقيد القضية وتأخير التوافق على رئيس يحظى بإجماع كافة الاطراف وقادر على جمع الأفرقاء على طاولة واحدة.

بينما يؤكد المتابعون أن بقاء ملف الرئاسة مرتبط أكثر بالأوضاع الخارجية ومصالح اللاعبين الدوليين والذين هم كثر في الحالة اللبنانية، من الولايات المتحدة إلى فرنسا مرورا ببعض الدول العربية.

وبين قصر جمهوري ينتظر الرئيس الجديد، وحكومة اكتسبت صفة تصريف الاعمال حتى قبل انتهاء ولاية ميشال عون، وأزمة إقتصادية تعصف بالشارع اللبناني.

يتفق كثيرون على أن تعقيدات انتخاب رئيس للجمهورية تجعل من جلسات الخميس في البرلمان مشهدا عاديا قد يتكرر أكثر من مرة قبل أن تدق ساعة البرلمان إيذانا بحصول لبنان على رئيس.

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