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الجيش الصهيوني يرفع حالة التأهب في "فرقة غزة"

الجيش الصهيوني يرفع حالة التأهب في
الخميس ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

قالت القناة 14 العبرية مساء اليوم الخميس إن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي قررت رفع حالة التأهب في "فرقة غزة" بسبب الوضع الأمني.

العالم - الإحتلال

وأوضحت القناة 14 أن رفع حالة التأهب في فرقة غزة يأتي خشية من إطلاق صواريخ من القطاع على المدن الإسرائيلية، بعد اغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي اثنين من عناصر سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في جنين.

ونعت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الشابّين، محمد السعدي ونعيم الزبيدي.

ومنذ أشهر، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين، بهدف انهاء المقاومة الفلسطينية التي باتت تشكل ازمة لامن الاحتلال.

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الجيش الصهيوني يرفع حالة التأهب في "فرقة غزة"

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