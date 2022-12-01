شاهد..مشجعون مغاربة يهتفون لفلسطين بعد تأهل منتخبهم

العالم- المغرب

وأظهر فيديو تداوله ناشطون ومواقع إعلامية جماهير مغربية تهتف لفلسطين خلال احتفالاتها مساء الخميس، بفوز منتخب بلادها على نظيره الكندي في مباريات كأس العالم الجارية حالياً في قطر.

وصرخات الجماهير المغربية "فلسطين.. فلسطين" بعد تأهل منتخبهم الوطني إلى الدور الثاني من مونديال قطر 2022 متصدرا المجموعة السادسة ب7 نقاط بعد فوزه على كندا بنتيجة (2-1).

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أصبح المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن انتقادات شعبية كبيرة رافقت هذه الاتفاقية وما تبعها.