حزب تركي معارض يطلب السماح له بلقاء الرئيس الأسد

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وقال المتحدث باسم “الجيد” كورشاد زورلو: “في 5 يناير 2020، صرّح رئيسنا، من على منبر الجمعية، أنه مستعد للقاء الرئيس السوري بشار الأسد من أجل حل هذه المشكلة والتخفيف من حدتها”.

وأضاف المتحدث زورلو، ونقلت تصريحاته صحيفة “جمهورييت”: “نحن متابعون لهذه القضية ونريد في أسرع وقت ممكن، الابتعاد عن هذه الصورة التي نشعر بالقلق عليها نيابة عن أمتنا”.

يشار إلى أن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي كشف، ليس لأول مرة، عن أرقام الأجانب المتواجدين في تركيا.

المصدر: "وكالة أوقات الشام الاخبارية" نقلا عن "تركيا بالعربي"