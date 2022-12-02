شاهد.. ماكرون وبايدن يؤكدان دعم كييف ولكن..

العالم - خاص بالعالم

فقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في لقائهما الاخير عن دعمهما الكامل لكييف واتحدهما في مواجهة روسيا، مؤكدين عزمهما على تحميل الاخيرة المسؤولية عما اعتبراه جرائم الحرب في أوكرانيا.

واكد بايدن ايضا أن انتصار روسيا في أوكرانيا أمر غير وارد, الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب هي الانسحاب الروسي.

من جهته، قال ماكرون إنه سيواصل الحديث مع بوتين، خاصة عن أمن وسلامة المحطات النووية. لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "ديمتري بيسكوف" قال إن جدول أعمال بوتين لا يتضمن حتى الآن اتصالا هاتفيا مع ماكرون.

هذا فيما اتهم وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" الولايات المتحدة بأنها حولت أوكرانيا إلى تهديد وجودي لبلاده عبر توريدها الأسلحة لكييف وتدريبها جنود اوكرانيين في دول غربية.

يأتي هذا بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إن وحداتها سيطرت بشكل كامل على مدينة أندرييفكا في مقاطعة دونيتسك شرق أوكرانيا.

هذا فيما أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن القوات المسلحة فقدت نحو 13 ألف جندي حتى الآن في مواجهة الحرب الروسية.

في خضم هذه الامور قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كبار مسؤولي الأمن في بلاده أمروا بفتح تحقيق في أنشطة فرع للكنيسة الأرثوذكسية التي ترتبط تاريخيا بموسكو.

وسيبحث التحقيق ما إذا كان يحق لهذا الفرع العمل في مجمع بيشيرسك لافرا في كييف أحد أكثر المواقع المقدسة في أوكرانيا.