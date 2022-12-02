رغم التطبيع.. علم فلسطين يزين لاعبي المغرب وجمهورهم الكبير

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وغرد حساب Abomohamad قائلا: "علم فلسطين يرفرف دائما بيد لاعبي المغرب بعكس حكامهم الخونة"



أما حساب أحمد أبوعبيدة فكتب أنه "رغم تطبيع النظام المغربي وانحيازه مع الاحتلال "الإسرائيلي" على حساب الحق الفلسطيني.. إلا أن لاعبي المنتخب المغربي وجمهور المغرب يحملون علم فلسطين في كافة مباريات منتخبه. ويرددون ”الحرية لفلسطين“ و ”فلسطين عربية“ مبروووك للمغرب".

حساب اخر غرد بالقول انه لمن الجميل رؤية علم #فلسطين بين المشجعين وكذلك محمولاً من قبل لاعبي #المغرب بعد فوزهم في المباراة، مشيرا الى ان وجدان الشعوب العربية مع فلسطين دوماً مهما حاول بعض الحكام قول غير ذلك.



كذلك نشر حساب محمد الجبالي صورة للاعبي المغرب وكتب علم فلسطين يزين احتفالات لاعبي المغرب بالتأهل للدور الثاني بكأس العالم



فيما قال حساب Abu wa'el Aldahrawe ان "علم فلسطين الغائب الحاضر في المونديال من إحتفالات لاعبي اسود الأطلس بتأهلهم إلى الدور ال16 من مونديال قطر"

وكانت قد انتشرت عدة صور ومقاطع فيديو للاعبي "أسود الأطلس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهم يحتفلون بهذا الإنجاز الرائع وفي أيديهم علم فلسطين.

وراجت صورة عبر تويتر، ظهر فيها جواد الياميق، مدافع المغرب ونادي بلد الوليد الإسباني، وهو ممسك بالعلم الفلسطيني ويطوف به الملعب.

وظهر الياميق في مقطع فيديو ملوّحاً بالعلم الفلسطيني وهو في غاية الفرح، قبل أن ينضم إليه بعض من أفراد الطاقم الإداري "لأسود الأطلس".

كما ظهر الثنائي سليم أملاح وعز الدين أوناحي وهما يضعان العلم الفلسطيني على كتفيهما ويسيران في ملعب الثمامة الذي احتضن مباراة المغرب وكندا.

ووثّق مقطع فيديو آخَر اثنين من اللاعبين المغاربة وهما يحملان العلم الفلسطيني، أثناء احتفالهما مع جماهيرهما التي ملأت مدرجات الملعب، وهي تحمل الأعلام الفلسطينية، ما يعكس رفض الشعب المغربي لإتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي، من خلال تمسكهم بالقضية الفلسطينية.