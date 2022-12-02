لابيد يدعو المسؤولين للعصيان وعدم التعاون مع حكومة نتنياهو

العالم - الاحتلال

ويُشار إلى أن منح اليميني آفي ماعوز السلطة على المناهج الخارجية في المدارس التابعة للكيان "الإسرائيلي" أثار انتقادات عديدة له.

وقال لابيد: "أكتب إليكم بقلقٍ كبير على مستقبل الجهاز "التربوي" و"اسرائيل"، إذ إنّ الحكومة الجديدة التي تُقام في "إسرائيل" أهملت تعليم أولادنا، ونقلته إلى الجهات الأكثر تطرفاً وظلاميةً في المجتمع"حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

وأضاف: "مثلما تعلمون، الحديث عن حزبٍ متطرف، عنصري وخطير، أدعوكم إلى عدم التعاون مع وحدة المناهج والشراكات الخارجية في وزارة التربية، ما دامت تحت سلطة آفي ماعوز".

وتابع لابيد: "المسؤولية الثقيلة عن مضامين التعليم التي سيتعلمها أولادنا في المدارس تنتقل الآن إليكم، من أجل الحفاظ على الجهاز التربوي كجهازٍ رسمي وليبرالي، وممارسة حق السلطة المحلية في تشكيل التعليم ضمن حدودها، عليكم أن تكونوا حراس البوابة".

ويُشار إلى أن موقف رئيس وزراء الاحتلال السابق يأتي بعد منح اليميني آفي ماعوز السلطة على المناهج الخارجية في المدارس "الإسرائيلية".

ووقع حزب "الليكود" الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو اتفاقاً يمنح بمقتضاه منصباً في الحكومة الصهيونية للزعيم اليميني آفي ماعوز.

ويرأس ماعوز حزب "نعوم"، وهو حزب قومي ديني يدافع عن تفسير صارم للقوانين الدينية اليهودية في "إسرائيل".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الصهيونية:" يُظهر اتفاق الائتلاف أنّ هيئة "الهوية اليهودية" لماعوز ستضم 15 موظفاً، وستحصل على ميزانية قدرها 100 مليون شيكل".

جدير ذكره أنه أظهر نصّ الاتفاق منح الهيئة الجديدة سلطة على المحتوى في المدارس "الإسرائيلية" التي يتم تدريسها خارج المناهج العادية، ما أثار انتقادات حادة، بما في ذلك من وزيرة التعليم المنتهية ولايتها يفعات ساسا بيتون.