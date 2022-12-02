'معتقلي الرأي': نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن عبدالعزيز العودة + فيديو

العالم- السعودية

وكتب الحساب تعليقا على الفيديو قال فيه: "نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الشاب #عبدالعزيز_العودة دون قيد أو شرط مسبق."

هذا ومسبقا أطلق حساب "معتقلي الرأي"، حملة إلكترونية، تحت شعار "#التغريد_ليس_جريمة"، تضامناً مع الشاب السعودي "عبد العزيز العودة"، بعد اعتقاله بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين السعوديين، في تغريدة : "ندعو جميع الأحرار للمشاركة في حملة #التغريد_ليس_جريمة، وذلك تضامناً مع المغرّد الشاب #عبدالعزيز_العودة الذي وقع ضحية الاعتقال التعسفي على خلفية تعبيره عن الرأي".

وأشار الحساب إلى أن "الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قمع السلطات المستمر ضد المغردين".

#التغريد_ليس_جريمة hashtag on Twitter

ويظهر من تغريدات "عبدالعزيز" تأييده للقضية الفلسطينية، واستنكاره لظهور أصوات تنادي بالتقارب مع الاحتلال الإسرائيلي في المملكة.