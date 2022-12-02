الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

'معتقلي الرأي': نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن عبدالعزيز العودة + فيديو

الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "معتقلي الرأي" مقطع فيديو في تغريدة على تويتر للمعتقل السعودي "عبد العزيز العودة".

العالم- السعودية

وكتب الحساب تعليقا على الفيديو قال فيه: "نطالب السلطات بالإفراج الفوري عن الشاب #عبدالعزيز_العودة دون قيد أو شرط مسبق."

هذا ومسبقا أطلق حساب "معتقلي الرأي"، حملة إلكترونية، تحت شعار "#التغريد_ليس_جريمة"، تضامناً مع الشاب السعودي "عبد العزيز العودة"، بعد اعتقاله بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حساب "معتقلي الرأي" المهتم بالمعتقلين السعوديين، في تغريدة : "ندعو جميع الأحرار للمشاركة في حملة #التغريد_ليس_جريمة، وذلك تضامناً مع المغرّد الشاب #عبدالعزيز_العودة الذي وقع ضحية الاعتقال التعسفي على خلفية تعبيره عن الرأي".

وأشار الحساب إلى أن "الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على قمع السلطات المستمر ضد المغردين".

#التغريد_ليس_جريمة hashtag on Twitter

ويظهر من تغريدات "عبدالعزيز" تأييده للقضية الفلسطينية، واستنكاره لظهور أصوات تنادي بالتقارب مع الاحتلال الإسرائيلي في المملكة.

روابط ذات صلة

سلسلة تغريدات للشيخ سلمان العودة بعد تداول مكالمته + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السوداني يتسلم دعوة رسمية لزيارة برلين

هجوم مسلح على البعثة الدبلوماسية الباكستانية في أفغانستان

أفغانستان.. مقتل مسلحين اثنين بهجوم على مقر حزب حكمتيار

شاهد.. قطيع من الأبقار الهاربة اصبحت النجم اليومي لنشرات الأخبار في كندا!

'معتقلي الرأي': نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن عبدالعزيز العودة + فيديو

رئيسي يؤكد على توفير الارضية لازدهار مواهب ذوي الاحتياجات الخاصة