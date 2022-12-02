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على قطاعي 18 و5....

وثيقة رسمية: 18 ترليون قدم مكعب احتياطي اليمن من الغاز

وثيقة رسمية: 18 ترليون قدم مكعب احتياطي اليمن من الغاز
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف تحقيق لموقع "المسيرة" اليمني عن احتياطي اليمن المعلن من الغاز عند سقف 18 ترليون و300 مليار قدم مكعب يقتصر على قطاعي 18 و5.

العالم- اليمن

وأضاف التحقيق أن" مطامع زيادة مخصصات تشغيل محطة تسييل الغاز في بلحاف ومخصصات التصدير كشفت عن قرابة 4 ترليون قدم مكعب من الغاز غير معلنة في عدد من القطاعات".

بدوره قال القائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط م.عادل الحزمي لموقع "المسيرة" اليمني إن" ثروة الغاز لا تقتصر على مأرب أو شبوة و حضرموت فقط بل تشمل محافظة الجوف".
وأكد الحزمي أن "المسوحات الزلزالية المنفذة في قطاعات الجوف والآبار المحفورة هناك في أكثر من قطاع عكست نتائج مشجعة فيما يخص الثروة الغازية".

وأضاف أن" التدخلات الأجنبية حالت دون استكمال الاستثمار في الجوف خصوصا أن هناك شركات قدمت عروضا بهذا الخصوص ".

وصرح الحزمي قائلا إن" السعودية رفضت بشكل دائم تبادل معلومات نتائج المسوحات والأعمال الاستكشافية الخاصة بالمنطقة الحدودية بخلاف عمان التي تبادلت معنا المعلومات ".

بدوره قال رئيس المؤسسة العامة للنفط والغاز محمود النوم إن" واعدية القطاع النفطي والغازي في اليمن كبيرة وتصل بنا لمستوى متقدم في هذه الصناعة في الظروف الملائمة".

وأضاف النوم" في اليمن أكثر من 13 حوض روسبي والإنتاج خلال الفترة السابقة اقتصر على 18% من حوضين روسبيين ".

من جهته قال المتحدث السابق باسم وزارة النفط حسن الزايدي لموقع "المسيرة" اليمني إن" صراع أطراف المرتزقة في شبوة خلفيته سباق السيطرة على ثروة الغاز وتقف خلفه الأجندات الأجنبية".

وأضاف الزايدي أن" قرار حماية الثروة والخطوات المنفذة في هذا السياق أحبطت الترتيبات الأمريكية الفرنسية لإعادة تسييل وتصدير الغاز ونهبه كما جرى مع النفط ".

وأكد أن" المطامع الفرنسية والأمريكية قائمة على إمكانية إنتاج الغاز من قطاعات أخرى غير السابقة في ظل جاهزية البنى التحتية المتعلقة بالنقل والتسييل".

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على قطاعي 18 و5.... وثيقة رسمية: 18 ترليون قدم مكعب احتياطي اليمن من الغاز

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