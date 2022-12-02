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قائد في الحرس الثوري: ما استهدفنا أحد القادة الإرهابيين، بسبب تواجده مع عائلته

قائد في الحرس الثوري: ما استهدفنا أحد القادة الإرهابيين، بسبب تواجده مع عائلته
الجمعة ٠٢ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٣ بتوقيت غرينتش

قال قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع)" التابع للحرس الثوري العميد محمد تقي اوصانلو انه "كان يمكننا استهداف قائد احدى هذه الجماعات الإرهابية لكن لم نفعل بسبب تواجده مع زوجته وعائلته".

العالم-ايران

واضاف العميد اوصانلو: اعددنا ملفات واضحة عن الارهابيين المناوئين الذين يحتضنهم اقليم كردستان العراق وطالبنا بتسليمهم الى ايران.

وتابع قائلا: تمكنا من اصابة أحد قياديي الجماعات الإرهابية الذي نقل إلى أحد مستشفيات أربيل وهو الأمين العام لمثيري الشغب.

واكد قائد مقر "حمزة سيد الشهداء (ع) انه "سنستهدف الخلايا الإرهابية أينما كانت ويمكننا الوصول إليها ونستهدف المنازل التي تؤوي الإرهابيين".

واردف بالقول: حدودنا تخضع لقواتنا المسلحة ولكن للأسف على الحدود مع العراق هناك تحركات تزعزع الاستقرار.

و قال: نعلم أنّ مسؤولي الإقليم لا يخفون علاقاتهم مع الأميركيين ولا نتدخل في هذا الأمر، ولكن نرفض أي وجود أميركي على الحدود معنا وحين سنواجه الأميركيين فإن كردستان العراق هي التي ستدفع الثمن.

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قائد في الحرس الثوري: ما استهدفنا أحد القادة الإرهابيين، بسبب تواجده مع عائلته

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