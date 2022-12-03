السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

والدة الشهيد عمار مفلح: مقدرش اعيش بلاه

السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

نشر المركز الفلسطيني للاعلام مقطع فيديو لوالدة الشهيد عمار مفلح الذي أعدمه الاحتلال بدم بارد مساء أمس الجمعة في بلدة حوارة جنوب نابلس.

العالم ـ فلسطين

وفي مقطع يدمي القلب تظهر والدة الشهيد عمار مفلح وهي تبكي بحرقة فقدان إبنها وتقول: مابقدرش أعيش بلاه.

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحة في بيان لها ”، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حوارة.

وأظهر مقطع مصور جنديًا إسرائيليًا يطلق أربع رصاصات حية من نقطة الصفر على شاب أعزل وسط حوارة، بعد عراك استمر لفترة قصيرة تعرض خلالها الشاب لجراح أسفرت عن نزيف في الوجه.

روابط ذات صلة

عرين الأسود تتوعد الاحتلال بعد جريمة إعدام شاب فلسطيني

الجهاد الإسلامي: إعدام الاحتلال للشاب 'مفلح' جريمة حرب مكتملة الأركان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أمير عبد اللهيان وبوريل يتباحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية

آل سعود يستهدف القيادات الشيعية في الحجاز ويعتقل الشيخ كاظم العمري

بالفيديو.. البحرين.. تظاهرة في جزيرة سترة وبلدة كرانة تنديدا بزيارة رئيس الإحتلال

إعدام وشيك لمعتقل أردني في السعودية والعفو الدولية تحذر

بدء عمايات بناء محطة "كارون" النووية في دارخوين

والدة الشهيد عمار مفلح: مقدرش اعيش بلاه