والدة الشهيد عمار مفلح: مقدرش اعيش بلاه

العالم ـ فلسطين

وفي مقطع يدمي القلب تظهر والدة الشهيد عمار مفلح وهي تبكي بحرقة فقدان إبنها وتقول: مابقدرش أعيش بلاه.

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، مساء أمس الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حوارة جنوبي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت الصحة في بيان لها ”، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد فلسطيني بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في حوارة.

وأظهر مقطع مصور جنديًا إسرائيليًا يطلق أربع رصاصات حية من نقطة الصفر على شاب أعزل وسط حوارة، بعد عراك استمر لفترة قصيرة تعرض خلالها الشاب لجراح أسفرت عن نزيف في الوجه.