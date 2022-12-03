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أمير عبد اللهيان وبوريل يتباحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية

أمير عبد اللهيان وبوريل يتباحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

 ناقش وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، جوزيب بوريل آخر تطورات مفاوضات فيينا لرفع الحظر عن ايران والتعاون بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

العالم - ايران

واعرب أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي عن شكره لبوريل على دوره في المفاوضات، منتقدا التصريحات غیر المهذبة وغير الدبلوماسية الاخيرة لبعض الوزراء ألاوروبيين وقال : اليوم في أوروبا بعض السياسيين المتطرفين يخفون انفسهم وراء الاتحاد الأوروبي.

وأضاف وزير الخارجية: بناء على ذلك وقعت الأهداف الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي ضحية لطموحات الجماعات المتطرفة وحتى الإرهابية التي تقدم معلومات خاطئة لهؤلاء السياسيين.

واعتبر وزير الخارجية دور مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي، ودائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي مهما في إبعاد الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرارات غير بناءة.

من جانبه اشار بوريل الى الجهود الذي تبذله لعودة جميع الاطراف الى التزاماتها في مفاوضات فيينا، مؤكدا بانه سيواصل المساعي والاتصالات للتوصل الى اتفاق نهائي.

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أمير عبد اللهيان وبوريل يتباحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية

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