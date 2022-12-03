السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٨:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

بعد نحو 380 يوما على اعتقاله..

رياض تفرج عن المعتقل الأكاديمي فهد العجلان

رياض تفرج عن المعتقل الأكاديمي فهد العجلان
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٣ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر إعلامية في السعودية على الإفراج عن المعتقل د. فهد صالح العجلان، بعد اعتقال استمر لأكثر من عام، من دون مبررات قانونية.

العالم - السعودية

وأشارت المصادر إلى أن النظام السعودي أفرج عن العجلان مؤخرا، من دون أن يصدر ضده أي حكم، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.

والعجلان كاتب وأكاديمي، أستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، له عدد من المؤلفات منها: “الانتخاب وأحكامه في الفقه الإسلامي”، وله محاضرات عديدة منها: “قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة”.

من جانبها إذ تهنئ منظمة سند "حرية الدكتور فهد العجلان" وتتمنى أن تعم الأفراح برجوع باقي معتقلي الرأي من مراكز الاحتجاز لأهاليهم سالمين.

تصنيف :

روابط ذات صلة

'معتقلي الرأي': نطالب السلطات السعودية بالإفراج عن عبدالعزيز العودة + فيديو

السعودية: بدء اشتراط تسجيل البصمة لإصدار تأشيرات العمرة للقادمين من '5 دول'

غطرسة إبن سلمان.. اعتقال عالم دين بارز في السعودية

مجتهد: بالأمس جدة تغرقها وتجرفها السيول، واليوم تلتهمها النيران

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لابيد يرد على نتنياهو: لن أتلقى منك دروسا عن الديمقراطية

نشطاء سعوديون يطالبون بالإفراج عن "عبدالله جيلان"

شاهد.. سعد الفقية يكشف عن تفاصيل الدعارة شبه الرسمية في السعودية!

بالفيديو.. مونديال قطر؛ صفعة القرن

بعد نحو 380 يوما على اعتقاله.. رياض تفرج عن المعتقل الأكاديمي فهد العجلان

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: النفوذ الأجنبي يجب أن يكون دائمًا مدعاة قلق