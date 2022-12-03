رياض تفرج عن المعتقل الأكاديمي فهد العجلان

العالم - السعودية

وأشارت المصادر إلى أن النظام السعودي أفرج عن العجلان مؤخرا، من دون أن يصدر ضده أي حكم، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي.

والعجلان كاتب وأكاديمي، أستاذ بقسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية بجامعة الملك سعود، له عدد من المؤلفات منها: “الانتخاب وأحكامه في الفقه الإسلامي”، وله محاضرات عديدة منها: “قواعد السياسة الشرعية وتطبيقاتها المعاصرة”.

من جانبها إذ تهنئ منظمة سند "حرية الدكتور فهد العجلان" وتتمنى أن تعم الأفراح برجوع باقي معتقلي الرأي من مراكز الاحتجاز لأهاليهم سالمين.