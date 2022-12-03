سفارة الإمارات بتل أبيب تستضيف المتطرف بن غفير

العالم - الإمارات

وجاء حضور بن غفير، الذي يقود حزب ""عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، في الحفل بموجب دعوة رسمية من السفارة الإماراتية في تل أبيب.

وخلال الحفل الذي حضره أيضاً رئيس حكومة الاحتلال المكلّف بنيامين نتنياهو إلى جانب مسؤولين إسرائيليين آخرين، وفقاً لموقع "يديعوت"، قال بن غفير إن "حدث اليوم يعلمنا أنه من الممكن تحقيق سلام حقيقي دون التخلي عن الأراضي ودون الاستسلام للإرهاب، دون تقديم تنازلات" بحسب تعبيره.

ونشر صورة للقائه بالسفير الإماراتي محمد آل خاجة زاعما: "هذا شكل السلام الحقيقي".



ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية تطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ومن ثم انضم المغرب والسودان إلى القائمة وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.