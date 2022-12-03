السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

استمرار التطبيع الخياني..

سفارة الإمارات بتل أبيب تستضيف المتطرف بن غفير

سفارة الإمارات بتل أبيب تستضيف المتطرف بن غفير
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٢ بتوقيت غرينتش

شارك الصهيوني اليميني المتطرف إيتمار بن غفير في حفل نظمته السفارة الإماراتية لدى دولة الاحتلال بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات.

العالم - الإمارات

وجاء حضور بن غفير، الذي يقود حزب ""عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية)، في الحفل بموجب دعوة رسمية من السفارة الإماراتية في تل أبيب.

وخلال الحفل الذي حضره أيضاً رئيس حكومة الاحتلال المكلّف بنيامين نتنياهو إلى جانب مسؤولين إسرائيليين آخرين، وفقاً لموقع "يديعوت"، قال بن غفير إن "حدث اليوم يعلمنا أنه من الممكن تحقيق سلام حقيقي دون التخلي عن الأراضي ودون الاستسلام للإرهاب، دون تقديم تنازلات" بحسب تعبيره.

ونشر صورة للقائه بالسفير الإماراتي محمد آل خاجة زاعما: "هذا شكل السلام الحقيقي".

ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية تطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي عام 2020 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب ومن ثم انضم المغرب والسودان إلى القائمة وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.

روابط ذات صلة

تعرف على أول من ذبح وأول من نجا من المنشار بالالفيه الثالثة !

سعد الفقية يكشف عن تفاصيل الدعارة شبه الرسمية في السعودية!

'حماس': دعوات الإمارات لبن غفير مشبوهة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

200 شخص قضوا نحبهم في أعمال الشغب الأخيرة

استمرار التطبيع الخياني.. سفارة الإمارات بتل أبيب تستضيف المتطرف بن غفير

وفد تجاري إيراني: مستعدون لتقديم كل التعاون للبنان من أجل النهوض باقتصاده

تعرف على أول من ذبح وأول من نجا من المنشار بالالفيه الثالثة !

شاهد.. جنين؛ رمز الوحدة الفلسطينية ضد الاحتلال

لابيد يرد على نتنياهو: لن أتلقى منك دروسا عن الديمقراطية