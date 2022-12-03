السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سياسي كردي: مناطق 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء اربيل

سياسي كردي: مناطق 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء اربيل
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش

اكد السياسي الكردي عثمان خانقيني، السبت، ان مناطق المادة 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء إدارة منطقة كردستان العراق.

العالم ـ العراق

وقال خانقيني في حديث لوكاله "المعلومة"، إن "الصراعات السياسية في كردستان والاستحواذ على السلطة وبروز دور العوائل الحاكمة في كل شيء وتردي الاوضاع الاقتصادية كلها اسباب تضغط على الملايين من الكرد سواء ضمن الاقليم او مناطق 140".

واضاف، أن "تأييد المادة 140 في المناطق المشمولة بها بديالى وغيرها تضاءل في السنوات الاخيرة من قبل الكرد الذين يدركون بان اخطاء اربيل كبيرة لذا يجعلهم يدعمون البقاء تحت المظلة الاتحادية لأنه القرار الانسب لهم لتفادي ازمات اقتصادية ودخول في متاهات صراعات الأحزاب".

وأشار خانقيني الى ان "القوى الكردية المتنفذة تدرك بان الاهالي في وضع صعب وهناك انخفاض كبير في دعم مشاريعها السياسية ومنها المادة 140 لذا فان اي تطبيق فعلي للمادة ربما يخرج بمفاجآت في خضم الاوضاع الحالية".

وتنص المادة 140 من الدستور على تحديد جهة ادارة مدن مترامية في عدة محافظات من خلال استفتاء عام لتحديد اراء الاهالي بين ان تكون تابعة للادارة الاتحادية او من قبل منطقة كردستان.

روابط ذات صلة

رشيد ومسعود يؤكدان على ضرورة حسم المسائل العالقة بين بغداد وكردستان العراق

توقعات بحل المشاكل العالقة بين بغداد واربيل في ظل حكومة السوداني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لماذا إختار إبن سلمان أكثر نُسخ الترفيه إبتذالا للسعوديين؟

سياسي كردي: مناطق 140 تفضل البقاء تحت المظلة الاتحادية بسبب اخطاء اربيل

البرلمان العراقي يُصوت على منح الثقة لوزيري البيئة والاعمار

قناة صهيونية: تدمير المنازل الفلسطينية سيتعاظم في ظل حكومة نتنياهو

فيديو غرافيك.. إبن سلمان يحول بلد الحرمين الى ساحة رقص وغناء!

السلطات الصينية تبدأ في تخفيف قيود كورونا في بعض المدن + فيديو