حكومة نتنياهو المقبلة وأزمات الداخل

العالم - البوصلة

الأوساط السياسية في الولايات المتحدة، أكدت أن واشنطن لن تتعامل مع بن غفير وسموتريش، في وقت حذر فيه عدد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخاطر انهيار الجيش بسبب المتطرفين في الحكومة.

ياتي ذلك في وقت شيّع فيه المئات من الفلسطينيين في مخيم جنين جثماني الشهيدين نعيم جمال الزبيدي ومحمد ايمن السعدي واللذين ارتقيا خلال عملية عسكرية للجيش الاسرائيلي في المخيم واعترف الاحتلال الاسرائيلي ان اشتباكات عنيفة وقعت بين جنود النخبة في قواته ومقاومين فلسطينيين اثناء عملية الاقتحام .

الاوساط السياسية في كيان الاحتلال لا تزال تعترض على تولي المتطرف إيتمار بن غفير لوزارة الأمن الداخلي، والمتطرف الآخر بتسلإيل سموتريش وزارة المالية، خصوصا في ظل تأكيدات اميركية بان واشنطن لن تتعامل معهما ان تم تسليمهما الوزارتين.



نتنياهو يسعى الى رفع سقف التصريحات والتهديدات عاليا بالنسبة للفلسطينيين، لكنه لا يريد اي صدامات في الوقت الحالي على اقل تقدير، لكن حلفائه المتطرفين يريدون العكس، حيث انهم يبحثون عن التصعيد والصدامات، وهو ما سيشتت حكومة كيان الاحتلال وقدرتها على ادارة الملفات لاسيما في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وعلى ضوء تركيبة حكومة نتنياهو المقبلة، حذر عدد من قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخاطر انهيار الجيش. فقد اكد قائد أركان حرب جيش الاحتلال الأسبق غادي آيزنكوت قال، إن تكليف بن غفير بحقيبة وزارية ستعمل على دق إسفين بينه وبين الشرطة، وبالتالي خلق حالة من تضارب الصلاحيات في الضفة الغربية المحتلة. فيما اوضح وزير الحرب في جيش الاحتلال بيني غانتس، ان استمرار تدخل الساسة في عمل الجيش ومحاولة الكسب السياسي على ظهره ستؤدي الى زيادة الانقسامات، وهو ما يؤكد ان حكومة نتنياهو ستكون هي كابوس على الاحتلال.



ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها حول كيفية نظر الشارع في كيان الاحتلال لحكومة نتنياهو المقبلة؟ وهل نحن امام حكومة شق الصف الاسرائيلي اكثر مما هو عليه الان؟ وكيف سيكون مسار الحكومة الاسرائيلية في ظل وجود كل هذه المعوقات؟وهل نتنياهو هو الحلقة الاضعف بين الكتل السياسية الحليفة معه؟ وهل سيستطيع ان يمرر افكاره وسياساته واجنداته رغم المتطرفين الذين سيؤثرون عليه؟ كيف تقرأ نية واشنطن عدم التعامل مع بن غفير وسموتريتش؟ الحكومة الاسرائيلية القادمة هل ستكون بوابة للانهيار السياسي في كيان الاحتلال؟



وأكد ضيف البرنامج نهاد ابو غوش مدير مركز مسار للدراسات رام الله أن بن غفير لديه سجل جنائي طويل تقريبا 53 قضية بعضها كانت بسبب الاختلال النفسي الا أن معظمها كان بسبب تجاوز القانون وممارسة العنف وإزاء الاخرين وازاء الممتلكات العامة والتعرض للجيش والسلطة وممارسة العنف والمشاركة في مشاجرات واعاقة عمل الجيش حيث أن له 53 ملف متكامل، فهو طرد كونه يمثل حالة نافرة وشاذة وهو غير قابل للانضباط والعمل ضمن منظومة رسمية تتصرف وفق القوانين والتعليمات والقواعد الدقيقة لعمل أي مؤسسة رسمية".

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