الملك الأردني يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر

العالم - الاردن

وأفاد بيان الرئاسة الجزائرية: "بدعوة من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يشرع الملك الاردني عبد الله الثاني بن الحسين، في زيارة دولة إلى الجزائر، تدوم يومين، ابتداءً من السبت 03 ديسمبر 2022".

وكانت آخر زيارة للملك الأردني إلى الجزائر في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للمشاركة في أشغال القمة العربية.

ووجّه الملك عبد الثاني رسالة شفهية إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك عبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وخلال اللقاء، نقل الصفدي رسالة شفهية من ملك الأردن "تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وجهود تفعيل العمل العربي المشترك خدمةً للقضايا العربية".

وأكد أن الرئيس تبون أكد أيضاً "الحرص على زيادة التعاون مع الأردن وفتح آفاق جديدة له في مختلف المجالات، وبعث بتحياته إلى أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني".