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الاحتلال يعلن سقوط صاروخ في مستوطنة محاذية لغزة

الاحتلال يعلن سقوط صاروخ في مستوطنة محاذية لغزة
السبت ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت قوات الاحتلال الصهيوني، مساء السبت، سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، على مستوطنة محاذية للقطاع.

العالم - فلسطين

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية : "سمع دوي انفجار قوي في منطقة كيبوتس كفار عزة"، مشيرة إلى أنّ الجيش "الإسرائيلي" يفحص الأمر.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال تفعيل صافرات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة، وأنّ "التفاصيل قيد الفحص".

ولاحقًا قال المتحدث باسم جيش الاحتلال انه "متابعة لتفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة في شمال منطقة غلاف غزة فالحديث عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة. لم يتم اطلاق صواريخ اعتراض. الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد".

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصارخ حتى الآن.

ويأتي الإعلان عن سقوط الصاروخ، على وقع تصاعد جرائم الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها عمليات الإعدام الميداني التي أدت لاستشهاد 10 مواطنين خلال 80 ساعة.

وفي سياق متصل افادت مراسلة العالم انه تم إخلاء مواقع ومقرات الجهاد الإسلامي وحركة حماس على حدود قطاع غزة تحسباً من هجوم إسرائيلي

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