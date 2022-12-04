إطلاق 5 صواريخ صوب مستوطنات غلاف غزة والإحتلال يقصف القطاع

العالم - فلسطین

وأفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن المقاومة أطلقت صاروخين صوب موقع صوفا العسكري قبل قليل في إطار التصدي للعدوان.

وذكرت وسائل إعلام عبرية بأن 5 صواريخ أطلقت من غزة، 2 منها اجتازت السياج وسقطت في منطقة مفتوحة بمجلس أشكول الإقليمي.

ودوّت صفارات الإنذار، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: "تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة شلوميت في غلاف غزة".

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فقد دوت صفارات الإنذار في منطقة بني نتسريم في جنوب غلاف غزة، وأشكول.

وليلة السبت - الأحد، شنت الطائرات الحربية التابعة لجيش الإحتلال، سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت عددا من المواقع في قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية فقد شن الطيران الحربي سلسلة غارات عنيفة على موقع القادسية غرب خانيونس.

كما استهدفت الطائرات أرضا زراعية شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفاد شهود عيان بأن المقاومة تصدت للطائرات المغيرة في أجواء خانيونس بالمضادات الأرضية بعد شنها غارات على موقع غربي المدينة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "ردا على إطلاق صاروخ من غزة، أغارت طائرات حربية على ورشة تابعة لحركة حماس بمثابة موقع مركزي لإنتاج معظم صواريخ المنظمة في قطاع غزة، كما تعرض نفق تابع للحركة في جنوب قطاع غزة للقصف".