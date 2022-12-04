الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مونديال قطر؛ انطلاق منافسات ثمن النهائي بتألق ميسي

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

انطلقت منافسات ثمن نهائي مونديال قطر الفين واثنين وعشرين في ظل تحديات أكبر وحساسية بالغة تواجهها كافة المنتخبات التي تعلم أن أي خطأ يرتكبه الفريق سيساوي وداع كأس العالم في نسخته الحالية الأمر الذي يضفي على مباريات هذه المرحلة إثارة أشد وجاذبية أكثر من ذي قبل.

العالم - فار

وتواصلت مباريات المونديال بإقامة مبارتين بدلاً من أربع مباريات يومياً.

في المباراة الأولى من منافسات ثمن نهائي المونديال، تمكنت هولندا، متصدرة المجموعة الأولى في البطولة، من هزيمة الفريق الثاني من المجموعة الثانية أي منتخب الولايات المتحدة وذلك بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحجزت بطاقتها للعبور إلى المرحلة التالية فيما أرسلت اليانكيز إلى المنزل بعد أن أصبحت أول المتأهلين لربع نهائي مونديال الفين واثنين وعشرين.

اما المباراة الثانية فشهدت مواجهة فريقا كرة قدم الأرجنتين وأستراليا، اللذان استهلّا الكأس بشكل سيئ لكنهما وصلا في نهاية المطاف إلى دور الستة عشر، وخاضا مباراتهما في هذه المرحلة من منافسات البطولة والتي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي الارجنتيني بفارق هدفين مقابل هدف.

واستضاف برنامج فار، اللاعب الايراني السابق ميثم فلاحت بيشه لبحث حيثيات المباريات ومجرياتها.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مونديال قطر يشهد أرقاما تاريخية في مشوار ميسي الكروي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير التراث الثقافي الايراني يزور بغداد للمشاركة في منتدى الحضارات العريقة

شاهد بالفيديو.. مرحلة خروج المغلوب من المونديال.. فرنسا - بولندا

مونديال قطر؛ انطلاق منافسات ثمن النهائي بتألق ميسي

السوداني يؤكد ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

العراق يورد 10 آلاف برميل يوميًا للأردن بسعر 75.67 دولار

سجن أول وزير في عهد الرئيس الجزائري تبون