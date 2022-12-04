مونديال قطر؛ انطلاق منافسات ثمن النهائي بتألق ميسي

العالم - فار

وتواصلت مباريات المونديال بإقامة مبارتين بدلاً من أربع مباريات يومياً.

في المباراة الأولى من منافسات ثمن نهائي المونديال، تمكنت هولندا، متصدرة المجموعة الأولى في البطولة، من هزيمة الفريق الثاني من المجموعة الثانية أي منتخب الولايات المتحدة وذلك بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحجزت بطاقتها للعبور إلى المرحلة التالية فيما أرسلت اليانكيز إلى المنزل بعد أن أصبحت أول المتأهلين لربع نهائي مونديال الفين واثنين وعشرين.

اما المباراة الثانية فشهدت مواجهة فريقا كرة قدم الأرجنتين وأستراليا، اللذان استهلّا الكأس بشكل سيئ لكنهما وصلا في نهاية المطاف إلى دور الستة عشر، وخاضا مباراتهما في هذه المرحلة من منافسات البطولة والتي انتهت بفوز رفاق ليونيل ميسي الارجنتيني بفارق هدفين مقابل هدف.

واستضاف برنامج فار، اللاعب الايراني السابق ميثم فلاحت بيشه لبحث حيثيات المباريات ومجرياتها.

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