تفاصيل جديدة في قضية الاعتداء على طاقم التمريض في مصر

العالم- مصر

إذ أنكر محامي المتهم الرئيس بالحادثة إجهاض إحدى الممرضات المعتدى عليهن، نافيا كلام نقيبة التمريض.

وكانت نقيبة التمريض، كوثر محمود، قد ادعت في تصريحات سابقة نقلها موقع "مصراوي" أن إحدى الممرضات قد تعرضت للإجهاض جراء تعرضها للضرب.

كما رأى فريق دفاع المعتدي، عبد الحميد الشيخ، أن ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي غير دقيق على الإطلاق، مؤكدا أن موكله لم يكن مع زوجته الحامل عندما تواجدت في المستشفى المذكور بحالة إسعاف.

ونقلت صحيفة "الشروق" المصرية عن الشيخ تصريحاته لبرنامج تلفزيوني جاء فيها أن المتهم لم يكن برفقة زوجته الحامل عندما ذهبت الأخيرة في حالة إسعافية، "حيث بقيت تنزف لمدة 3 ساعات دون أن يسعفها أحد أو تحصل على أي علاج"، بحد زعمه.

وأضاف في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام محلية، أمس السبت، أن زوجة المعتدي بقيت تنزف 3 ساعات دون أن يسعفها أحد أو تحصل على أي علاج، موضحاً أن شقيقته أرسلت 3 استغاثات عبر موقع فيسبوك تشرح فيها ما يجري.

وادعى أن موكله علم من منشور أخته واستغاثاتها، فأسرع إلى المستشفى ووجد أهله محتجزين داخل قسم النساء والتوليد بينما يمنعهم الأمن من الخروج لإسعاف ابنتهم وإنقاذها، بحسب كلام المحامي.

وأكد المحامي أن "والدة المتهم تعرضت للضرب، حال حبسها واحتجازها بدون وجه حق"، متابعا: "الزوج كان يدافع عن أهله، ولم يكن موجودا منذ البداية، لكن الرأي العالم اتهمه بأنه تعدى بالضرب على الطاقم الطبي".

وذكر أن إجهاض إحدى الممرضات لحملها "خبر عار عن الصحة"، معقبا: "نريد وضع الأمور في نصابها ونعطي كل ذي حق حقه"، بحسب ما ذكرته "الحرة".

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس فيديو لمشاجرة، ادعوا أنه داخل مستشفى قويسنا المركزي، التابع لمديرية الصحة بالمنوفية، ظهر فيها مشاجرة بعض العاملين في المستشفى من تمريض وعمال، وأشخاص آخرين من خارج المستشفى.

واستنكرت النقابة العامة للتمريض في مصر، الاعتداء الذي وقع على أطقم التمريض بمستشفى قويسنا المركزي من جانب شخص يدعي أنه ضابط طيار.

ووفقا للنقابة في بيانها "تعدى الضابط بالضرب على ممرضات بالمستشفى وتسبب في إصابة 5 ممرضات وإجهاض ممرضة اخرى، بالإضافة إلى إصابة 3 عاملات على إثر تلك الواقعة".

وطالب نقيب التمريض الجهات المعنية بسرعة التحقيق في الواقعة، لافته إلى أن النقابة أرسلت تليغراف لوزير الدفاع لاتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد الشخص المتسبب في الواقعة.