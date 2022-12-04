الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
١٢:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

أي شخص معنا يجب أن يقف مع 'أتاتورك'..

إعلان عن تحالف جديد بين 4 أحزاب سياسية في تركيا قريبا

إعلان عن تحالف جديد بين 4 أحزاب سياسية في تركيا قريبا
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشف زعيم حزب العدالة التركي فاجيت أوز، أن تحالفا جديدا يضم 4 أحزاب سياسية سيظهر قريبا، وذلك استعدادا للانتخابات العامة التي ستعقد في البلاد في يونيو 2023.

العالم - تركيا

وبحسب فاجيت أوز، فإنه بعد مشاورات طويلة، قرر حزب الوطن وحزب النصر والحزب اليميني وحزب العدالة التحالف معا.

وسيكون ذلك رابع تحالف سياسي بعد الإعلان في وقت سابق عن تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية.

وذكر أوز أن قادة الأحزاب الأربعة سيظهرون أمام الصحافة جنبا إلى جنب في الأسابيع المقبلة، وسيدلون ببيان تأسيس التحالف.

موضحا أنهم عقدوا اجتماعاتهم الأربعاء في نطاق أعمال التحالف، وسيعقدون اجتماعهم الأخير في فترة قريبة جدا، بعد اختيار اسم التحالف وبرنامجه.

وأشار زعيم حزب العدالة إلى أن عضوية التحالف تقتصر على الأحزاب الأربعة المذكورة، لكن العديد من الأطراف تدعمهم.

وتابع أوز: "سيكون التحالف متوافقا مع قوانين تأسيس تركيا وفلسفة حرب الاستقلال وأتاتورك والجمهورية.. ما يهم تحالفنا هو ضميرنا الوطني، تكويننا المحلي والوطني. نحن لا نتبنى أي أفكار تتعارض مع فلسفة تأسيس تركيا. أي شخص سيكون معنا يجب أن يقف جنبا إلى جنب مع أتاتورك. لا يمكن أن يكون معارضو أتاتورك ومعارضو العلمانية معنا".

وذكر أوز أن هدفهم هو "إعادة تركيا إلى قوانين تأسيس تركيا، ورفع العلم من حيث سقط، تماما كما تأسست الجمهورية، دون المساس بالاقتصاد الوطني والتنمية الوطنية والخط الوطني".

روسيا اليوم

روابط ذات صلة

حزب تركي معارض يطلب السماح له بلقاء الرئيس الأسد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وطاجيكستان تعقد اجتماعها في طهران

أي شخص معنا يجب أن يقف مع 'أتاتورك'.. إعلان عن تحالف جديد بين 4 أحزاب سياسية في تركيا قريبا

مقتل "القرشي".. الجيش السوري يحرج الأمريكان ويقطع دابر الارهاب بضربة قاضية

رغم الإدانات الدولية..... أحكام قتل تعسفية جديدة يصدرها القضاء السعودي

اكتمال ملف قضية مرتكبي جريمة مرقد شاهجراغ (ع) الإرهابية

شاهد بالفيديو.. عدة تظاهرات في مدن البحرين ضد زيارة الرئيس الاسرائيلي