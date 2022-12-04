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السعودية: الداعية 'ناصر العمر' يقضي حكما جائرا بالسجن لمدة 30 سنة

السعودية: الداعية 'ناصر العمر' يقضي حكما جائرا بالسجن لمدة 30 سنة
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "معتقلي الرأي" في حسابه على تويتر صورة للداعية السعودي 'ناصر العمر' الذي يقضي حكما جائرا بالسجن لمدة 30 سنة.

العالم- السعودية

وكتب الحساب تعليقا على الصورة قائلا: "يقضي الشيخ د. #ناصر_العمر حكماً جائراً بالسجن مدة 30 سنة، بعد أن قامت محكمة الاستئناف بتغليظ الحكم الصادر ضده".

هذا و مسبقا قالت حسابات حقوقية، إن القضاء السعودي، رفع الحكم بسجن الشيخ ناصر العمر من 10 سنوات، إلى 30 سنة.

كما ذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن محكمة الاستئناف قامت بتغليظ الحكم الصادر ضد الشيخ ناصر العمر المعتقل منذ العام 2018، ليُصبح 30 سنة، بعد أن كان 10 سنوات مع وقف تنفيذ 4 سنوات.

وفي أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بسجن العمر 10 سنوات، قال حساب "معتقلي الرأي"، إن العمر قال حينها للقاضي إن هناك عفوا خاصا لديه من الملك، إلا أن الأخير أبلغه بأن هذا العفو لا يشمل تغريدات قديمة له، بالإضافة إلى استضافته رئيس المكتب السياسي لحركة حماس سابقا، خالد مشعل.

يشار إلى أن السلطات السعودية اعتقلت العديد من الدعاة بعد وصول ولي العهد محمد بن سلمان إلى السلطة، في مقدمتهم سلمان العودة وعلي العمري وعوض القرني.

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