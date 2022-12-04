صنعاء: الأحزاب والمكونات السياسية تحتفل بالذكرى الـ55 للاستقلال

العالم- اليمن

وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لأنصار الله في كلمة له:" نستذكر اليوم تاريخ مشرف ومشرق للشعب اليمني في انتصار ثورة أكتوبر"، مضيفا أن" الاجماع الوطني الحاضر يمكنه كما حصل في الماضي أن يحقق النصر ويستعيد الاستقلال لجنوب الوطن".

بدوره أكد الوزير أحمد القنع في كلمة حكومة الإنقاذ أن" المحتل الجديد أتى بتحالفات جديدة وحكومة الإنقاذ تعكس اليوم الوحدة الوطنية الأساس القوي لتحرير الجنوب المحتل"، مضيفا" نحيي المجاهدين المرابطين في الجبهات حماة الأرض والمكونات السياسية معنية بالتوحد لتحقيق الأهداف الوطنية".

من جانبه قال اللواء خالد باراس رئيس مكون الحراك الوطني: إن" جنوب اليمن أمام مؤامرة كبرى والمؤامرة أشد خطورة باتجاه جزيرة سقطرى"، مضيفا "من المغاير للمنطق والتاريخ أن يحتفل البعض بالاستقلال في عدن وهم تحت الاحتلال".

وتابع: "نحن مدعوون لإعادة الاستقلال حتى طرد تحالف العدوان مستفيدين من الصمود الشعبي منقطع النظير في بقية الوطن".

من جهته قال أحمد الرهوي عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي عضو المجلس السياسي الأعلى: "تتزامن ذكرى الاستقلال وذكرى الشهداء السنوية لتؤكد على ثبات المبدأ بقتال المحتل، مضيفا نحن وأنصار الله في خندق واحد حتى استعادة الاستقلال وعزتنا وتحرير كل شبر من أرضنا".

فيما أوضح يحي أبو إصبع رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي أنه "اشترك في القيام بثورة أكتوبر كل أبناء اليمن من الشمال والجنوب"، مؤكدا أن" أي مشاريع لسلخ الجنوب عن هويته لن تفلح".

ولفت أبو إصبع إلى أن" السعودي والإماراتي يريد صنع إمارة في المخاء لطمأنة "الإسرائيلي" في باب المندب ونرى ذلك بوضوح في ميون وسقطرى"، داعيا" القوات المسلحة إلى شن الضربات ضد موانئ النفط حتى يرضخ العدوان ويسلم بحقوق الشعب اليمني وفي المقدمة الرواتب".

من جانبه، قال حميد عاصم عضو الأمانة العامة لأحزاب اللقاء المشترك: "نحن مدعوون لرفد الجبهات والتوحد لإنهاء الوصاية التي قتلت الشرفاء ومنعت استقرار اليمن لعقود".

فيما أكد صالح صائل أمين عام تحالف الأحزاب المناهضة للعدوان أن" الثورة في وجه المحتل جنوب الوطن وشيكة وصنعاء ستكون لها السند والحامي".

بدوره دعا المهندس عصام زهره عضو الأمانة العامة لحزب التصحيح ل"حوار ومصالحة وطنية شاملة تقوم على ثوابت الوحدة ومعالجة آثار الحروب السابقة".

وقال بيان الأحزاب والمكونات السياسية في الذكرى الـ55 للاستقلال في اليمن: "نحيي الذكرى في وقت ترزح فيه أجزاء غالية من يمننا الحبيب تحت الاحتلال"، مؤكدا أن" شعبنا متمسك باستقلاله وسيادته على كل شبر من أرضه ومياهه".

وأضاف البيان: "نحن على عهدنا للشهداء في رفض التبعية وإنهاء الوصاية الخارجية وتحرير كامل الأرض، مجددا التمسك بقضايا أمتنا وفي المقدمة فلسطين وكوننا جزء من محور المقاومة".

تابع: "ننصح دويلة الإمارات والنظام السعودي بعدم الرضوخ لواشنطن وجر الويلات إلى أراضيهم ووجوب رفع الحصار عن المطارات والموانئ اليمنية"، داعيا" كل أبناء شعبنا في صف المعتدين إلى العودة لجادة الصواب."

وأعلن الأحزاب والمكونات السياسية" التأييد المطلق للعمليات العسكرية المشروعة والرامية لمنع سرقة الثروات اليمنية"، داعيا "أبناء الشعب اليمني إلى الاستمرار برفد الجبهات حتى النصر الحاسم".