عدة تظاهرات في مدن البحرين ضد زيارة الرئيس الاسرائيلي

العالم - البحرين

غضب عارم لدى شعب البحرين من تدنيس رئيس الاحتلال الاسرائيلي اسحاق هيرتزوغ لارض بلادهم، التي يزورها بدعوة رسمية من نظام البحرين.

الشعب البحريني عبّر عن سخطه، بتظاهرات مستمرة ترفض التطبيع مع كيان الاحتلال، واصفين ما يجري بأنّه مغامرة واختطاف لتاريخ هذا البلد العريق والمرتبط بقضية القدس وفلسطين ارتباطاً لا ينفكّ نصرةً لقضيته العادلة ضد الارهاب الصهيوني.

التظاهرات نظمت في العديد من المدن والمناطق في البحرين، رفع خلالها المشاركون الاعلام الفلسطينية، وشعارات ترفض الترحيب بالرئيس الاسرائيلي تقول لا مرحبا بك، اخرج من بلادنا.

وترافقت هذه التظاهرات مع حملة رفض عبر وسائل الاعلام البحرينية. وعشية زيارة الرئيس الصهيوني الى البحرين، غرد عالم الدين البحريني اية الله الشيخ عيسى قاسم واصفة الزيارة بأنّها مشؤومة ووصمة عار. وقال اية الله قاسم إنّ التطبيع خيانة، وتدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ لأرض البحرين بقدومه المشؤوم عار لا يحتمله شرف شعبنا".

وقال الناشط السياسي علي مهنا:"بحرين العروبة والاسلام، ترفض الزيارة المشؤومة للمجرم رئيس الکيان المؤقت، قاتل اخواننا الفلسطينيين. وانا کبحريني لاأقبل ان يدنس ارض وطني هذا المجرم؛ بحرينيون ضد التطبيع؛ التطبيع خيانة".

ووصل الرئيس الاسرائيلي الى البحرين وسط اجراءات امنية مشددة من قبل نظام البحرين، ونظرا لاستمرار الاحتجاجات ضد الزيارة، اضطر النظام الى اجراء تعديل في الجدول الزمني تجنباً لحدوث احتكاك مع المتظاهرين الذين نزلوا الى الشوارع رغم منع السلطة وتحذيراتها.