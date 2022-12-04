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المنتخب الإيراني للتجديف يحصد ثماني ميداليات ملونة في بطولة آسيا

المنتخب الإيراني للتجديف يحصد ثماني ميداليات ملونة في بطولة آسيا
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

حصد المنتخب الوطني الإيراني في رياضة التجديف 8 ميداليات ملونة شملت ثلاث ذهبيات وخمس برونزيات في بطولة آسيا التي تستضيفها تايلاند.

العالم - إيران

وانطلقت بطولة آسيا للتجديف للبالغين والشباب في باتايا بتايلاند في الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول بمشاركة 169 رياضيا من فئة البالغين و 90 رياضيا من فئة الشباب من 18 بلدا باستضافة تايلاند.

كما شارك المنتخب الوطني الإيراني في هذه المسابقات بـ13 رياضيا و 5 مدربين.

وفي نهاية البطولة، فاز المنتخب الوطني الإيراني بثلاث ميداليات ذهبية و خمس برونزية.

وفازت نازنين ملايي بميداليتين ذهبيتين في سباق فئة الفردي الوزن الخفيف والفردي الوزن الثقيل.

وفي زوجي الوزن الثقيل للسيدات نالت مهسا جاور ونازنين ملايي ميدالية ذهبية.

كما فازت إيران بخمس ميداليات برونزية في هذه البطولة حصدها: أميرحسين محمودبور في فردي الوزن الخفيف وفردي الوزن الثقيل، وحميدرضا رضواني وشيرزاد قادري في زوجي الوزن الثقيل وأبوالفضل سطوتي وأميررضا عبدالي في زوجي الوزن الثقيل للشباب وشكيبا وقوفي، ومريم أميد بارسا، وكيميا زاري وزينب نوروزي في رباعي الوزن الخفيف للسيدات.

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