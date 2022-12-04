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اللواء باقري يوجه تحذيرا للجنود الأميركيين في المنطقة

اللواء باقري يوجه تحذيرا للجنود الأميركيين في المنطقة
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، تحذيرا للجنود الأميركيين في المنطقة.

العالم - إيران

وقال اللواء باقري: إن الجنود الأميركيون يعرفون أنه إذا كانت لديهم أطماع تجاه مصالح إيران في الخليج الفارسي والسواحل والجزر ومنصات النفط، فإنهم سيواجهون قوات حرس الثورة الباسلة.

وفي تصريح عقب زيارة المنطقة الثانية لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة ومعرض الإنجازات الدفاعية لبحرية حرس الثورة، قال اللواء باقري: تتمتع بحرية حرس الثورة اليوم بقدرات فريدة لا يمكن مقارنتها بالسابق من حيث كمية ونوعية إنتاج السفن الحربية وقاذفات الصواريخ والألغام الصغيرة وأنواع أخرى من القطع البحرية السطحية والصواريخ بعيدة المدى.

وأضاف: عندما دخلت الدوريات الأميركية المياه الإيرانية مرة أو مرتين عن طريق الخطأ تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم رأفة من إيران، وقدموا تعهداً خطياً بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروها حتى الآن.

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