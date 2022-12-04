نتنياهو يبحث عن وقت اضافي لتشكيل حكومته المتطرفة

العالم - مراسلون

مع تصاعد العقبات والخلافات بين أعضاء معكسر اليمين المتطرف مع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بنيامين نتنياهو يستعد حزب الليكود لتقديم طلب الى رئيس كيان الاحتلال لتمديد مهلة التكليف اسبوعين أضافين وذلك كي يتمكن من تمرير تشريعات في الكنيست تسمح بتعين رئيس حزب شاس أرييه درعي الذي أدين بالفساد.

وقال المحلل السياسي ناصر أبوخضير لقناة العالم:"لامفر أمام اليمين سوی ان يتوج انتصاره بحكومة، انا باعتقادي في نهاية المطاف بن غفير وسموتريتش هدفهم الاساسي هو الوصول الی کرسي الوزارة، باعتقادي سيتنازلوا ولو شکلياً من أجل الوصول الی حكومة يمينية غيرمسبوقة في المجتمع الصهيوني".

ويسعى حزب الليكود كذلك الى سن قانون يسمح بإخضاع الشرطة لسياسة رئيس حزب عوتسما يهوديت الفاشي إيتمار بن غفير بعد تعيينه وزيراً للأمن القومي بموجب الاتفاق الائتلافي بين الجانبين.

وقال الصحفي المقدسي أحمد جلاجل:" كل ما يجري من خلافات بين نتنياهو والاحزاب اليمينية المتطرفة هو يتعلق بالوضع الفلسطيني وتحديداً بالصلاحيات المتعلقة بالقتل والاصطدام، يعني ان هناك عملية ضم نائمة للضفة الغربية المحتلة".

ويتمحور الخلاف الأساسي بين "يهدوت هتوراه" والليكود حول لجنة الخدمات الدينية في الكنيست التي تشرف على عمل وزارة الأديان التي سيتولاها حزب شاس. كذلك تقليص حيز مناورة "يهدوت هتوراه" بعد نقل الخدمات الدينية إلى مسؤولية حزب الصهيونية الدينية، برئاسة المتطرف سموتريتش، بموجب الاتفاق الائتلافي.

رغم محاولات بنيامين نتنياهو زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل بتشکيل حكومة، يبدو انها باءت بالفشل ومساعيه للهروب من المحاكمة بتهم الرشاوي والفساد ايضاً تلاحقه.