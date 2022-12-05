خيبة اسرائيلية كبيرة في مونديال قطر 2022

العالم – العين الإسرائيلية

من جهة أخرى سلطت التلفزة العبرية الضوء على مناورات عسكرية اسرائيلية أمريكية تحاكي حربا مع ايران وأخرى تحاكي حربا على الحدود الشمالية فما هي أهدافها.

وتبقى الخيبة الاسرائيلية كبيرة في مونديال قطر وحال العداء المذهلة التي واجهها الصهاينة في أجواء هذا المونديال.

وتطرق البرنامج الى خشية الاحتلال الصهيوني على حياة رئيسه في البحرين المخاوف على حياته جاءت على وقع الرفض الشعبي العارم لزيارته والاجواء العدائية التي أظهرها الرافضون لها على مواقع التواصل الاجتماعي كما رآها تقرير القناة الثانية عشرة الاسرائيلية.

وحول حالة الخوف والهلع التي يعيشها الصهاينة على اثر زيارة الرئيس الصهيوني للبحرين والامارات أكد المتابع للشأن الاسرائيلي خالد الرواس أن الهلع والخوف يتعدى المسألة الأمنية الى مسألة أكثر خطورة ترتبط بقبول الآخر لذلك فهم يخشون دائما بأن هنالك جو من الرفض قائم على العداء وليس قائما على خلاف على وجهات نظر.

وأشار الرواس الى أن هذه المسألة كان قد تلمسها رئيس الكيان الصهيوني في البحرين وسيتلمسها اينما وجد وفي أي أرض عربية وهذا الرفض هو شأن طبيعي طالما أن الحقوق السليبة لم تستعاد بعد وان القضية الفلسطينية لم يتم حلها وان الكيان الصهيوني هو الغاصب لفلسطين وبالتالي عهنالك شيء لا يستطيع لا الاسرائيليون ولا غيرهم ممن يدعم ان يغيروا هذا الواقع والشعور العربي بشيء.

كما سلط البرنامج الضوء على ما يعيشه الصهاينة من كابوس خوف الدراما والتوتر في مونديال قطر 2022، حيث يعانون الأمرّين من اجواء العداء المحيط بهم من المشجعين العرب والمسلمين ومن مشجعين آسيوين وغربيين وهذا التقدير من القناة الـ13 العبرية لخص هذا الواقع.

وبحث البرنامج في الخشية الصهيونية من رد إيراني كشفها الموساد من خلال الاعلان عن رفع مستوى الحماية لكبار المسؤولين.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "العين الاسرائيلية "، نستضيف:

المتابع للشأن الاسرائيلي خالد الرواس

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6464993