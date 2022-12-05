الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة اثنين من شرطة المرور في جنوب شرق ايران برصاص مجهولين

إصابة اثنين من شرطة المرور في جنوب شرق ايران برصاص مجهولين
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران عن إصابة اثنين من شرطة المرور في مدينة تشابهار برصاص مجهولين.

إصابة اثنين من شرطة المرور في جنوب شرق ايران برصاص مجهولين

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران عن إصابة اثنين من شرطة المرور في مدينة تشابهار برصاص مجهولين.

وقال العميد قنبري ، في مقابلة مساء الأحد: اليوم (الأحد) في تمام الساعة 19:00 (15:30 بتوقيت غرينتش) في "دكة بازار" الواقعة في شارع الإمام الخميني (رض) في مدينة تشابهار، هاجم اشرار مسلحون اثنين من شرطة المرور أداء الواجب وتقديم خدمات المرور للمواطنين، اذ أطلقوا النار عليهما ومن ثم هربوا من المكان.

واضاف: نتيجة إطلاق النار من قبل المسلحين، أصيب المجندان "بنيامين فضلي" من سراوان والمجند "عارف هوتي" من تشابهار بالرصاص في الكتف ، وتم على الفور نقل كليهما الى المستشفى وخضعا للعلاج.

وقال العميد قنبري: في ضوء الخيوط الجيدة التي تم الحصول عليها وتشكيل فريق خاص من نخبة المحققين في هذا المجال، تم اتخاذ إجراءات مكثفة لإلقاء القبض على المهاجمين ونأمل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم للقضاء في أقصر وقت ممكن.

تصنيف :

روابط ذات صلة

مسؤول ينفي صدور حكم الاعدام بحق مراهقين في زاهدان

القائد العام للحرس الثوري يزور محافظة سيستان وبلوشستان

اعتقال العناصر الضالعة في هجوم على دورية لقوى الامن الداخلي في زاهدان

استشهاد جندي مدافع عن الامن في زاهدان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة اثنين من شرطة المرور في جنوب شرق ايران برصاص مجهولين

السودان.. ترحيل عمر البشير من السجن بشكل عاجل إلى المستشفى

السوداني والحلبوسي يحضران لانتخابات مجالس المحافظات في العراق

شاهد بالفيديو.. إسكات صوت الأذان في السعودية احتراماً للحفلات الماجنة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 04-12-2022

الرئيس الشيشاني يكشف تفاصيل ما تنفذه قواته في مقاطعة زابوروجيه