إصابة اثنين من شرطة المرور في جنوب شرق ايران برصاص مجهولين

اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق ايران عن إصابة اثنين من شرطة المرور في مدينة تشابهار برصاص مجهولين.

وقال العميد قنبري ، في مقابلة مساء الأحد: اليوم (الأحد) في تمام الساعة 19:00 (15:30 بتوقيت غرينتش) في "دكة بازار" الواقعة في شارع الإمام الخميني (رض) في مدينة تشابهار، هاجم اشرار مسلحون اثنين من شرطة المرور أداء الواجب وتقديم خدمات المرور للمواطنين، اذ أطلقوا النار عليهما ومن ثم هربوا من المكان.

واضاف: نتيجة إطلاق النار من قبل المسلحين، أصيب المجندان "بنيامين فضلي" من سراوان والمجند "عارف هوتي" من تشابهار بالرصاص في الكتف ، وتم على الفور نقل كليهما الى المستشفى وخضعا للعلاج.

وقال العميد قنبري: في ضوء الخيوط الجيدة التي تم الحصول عليها وتشكيل فريق خاص من نخبة المحققين في هذا المجال، تم اتخاذ إجراءات مكثفة لإلقاء القبض على المهاجمين ونأمل أن يتم القبض عليهم وتسليمهم للقضاء في أقصر وقت ممكن.