العالم – المغاربية

وقالت مراسلة قناة العالم في تونس منيرة شريفي انه حتى الآن ورغم مضي اسبوع كامل على الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البرلمانية، الحملة تبدو باهتة و لا أثر لها في الشوارع التونسية على عكس الحملات الانتخابية السابقة حيث كان المترشحون في اطار نظام انتخابي.

وأضافت إن حملة الانتخابات البرلمانية الأولى التي تجري منذ الخامس والعشرين من جويلية، تجري بدون الفعاليات الخاصة بالانتخابات مؤكدة أن الفعاليات تختصر على توزيع منشورات وأن المترشين ربما يؤجلون حملتهم الى اليوم الاخير من الحملة الانتخابية.

من جهته قال مراسل العالم في الجزائر توفيق تيقرين إن المجتمع الجزائري رحب بمصادقة البرلمان الجزائري على قانون المالية الجديد في البلاد.

وأضاف أن أهم بنود القانون الجديد هي عدم فرض أي ضريبة جديدة وتحريك القطاع الاقتصادي وبعض القطاعات التي كانت متوقفة مؤكدا أن هذا هو ةسبب ترحيب الشارع بالقانون الجديد.

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