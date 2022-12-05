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فيديوغرافيك.. البحرينيون يرفضون التطبيع

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعرب البحرينيون عن رفضهم لزيارة رئيس كيان الاحتلال "اسحاق هرتسوغ" الى المنامة، كما شددوا على رفضهم لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال "الإسرائيلي".

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