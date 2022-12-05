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غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
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انقلاب الصورة
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قلم رصاص
غیاهب الکیان
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عبد اللهيان: اميركا تشجع على استمرار اعمال العنف في ايران
عبد اللهيان: الغرب يمارس حربا مركبة ضد الجمهورية الاسلامية
عبد اللهيان: نمد يد الصداقة لدول البلقان لما تربطها بايران علاقات تاريخية
عبد اللهيان: سابحث تعزيز وتطوير العلاقات مع صربيا خلال لقاءاتي ومباحثاتي مع المسؤولين الصرب
عبد اللهيان: مسرورون لارتفاع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين
عبد اللهيان: العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون البناء والتنمية المستدامة وتوثيق العلاقات بين الجانبين
وزير الخارجية الصربي: ايران دولة صديقة لنا ونحن مستمرون في تعزيز هذه الاواصر
مؤتر صحفي لوزير الخارجية الايراني ونظيره الصربي
فيديوغرافيك.. البحرينيون يرفضون التطبيع
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الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٥ بتوقيت غرينتش
أعرب البحرينيون عن رفضهم لزيارة رئيس كيان الاحتلال "اسحاق هرتسوغ" الى المنامة، كما شددوا على رفضهم لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال "الإسرائيلي".
تصنيف :
أهم الأخبار
البحرین
غرافيك
فيديو غرافيك
الاحتلال
كلمات دليلية :
المنامة
رئيس كيان الاحتلال
اسحاق هرتسوغ
اتفاقات التطبيع
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