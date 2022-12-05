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البحرينيون يؤكدون رفضهم لوجود إسرائيلي على أرضهم

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعرب البحرينيون عن رفضهم لزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الى المنامة، كما شددوا على رفضهم لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

لا يمكن لاتفاقات الخيانة ان تمر عند البحرينيين الذين يؤكدون رفضهم تطبيع سلطات بلادهم مع الكيان الاسرائيلي..هنا يؤكد الشعب البحريني مجددا ان قراراه حر برفض اتفاقات الخيانة وان وجود الاسرائيلي بسفارته وقادته على ارض البحرين لا يمكن القبول ويجب مقاومته،كما وتجديد موقف الشعب البحريني الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية..
تظاهرات حاشدة شهدتها البحرين رفضا للتطبيع الخياني مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ولزيارة رئيس الكيان المزعوم اسحاق هرتزوغ الى ارض البحرين..هم يؤكدون ولا زالوا على هويتهم الرافضة للظلم ولاغتصاب الحقوق وسلبها لشعب مستضعف، ترك لوحده يواجه الة القتل والاضطهاد العنصري، وهم الذين يستمرون في معاناتهم مع سلطات بلادهم التي تستمر بتهميش شريحة واسعة من البحرينيين وتصادر تطلعاتهم ومطالبهم في العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة.
وفي ردود الفعل على زيارة هرتزوك الى المنامة/أكد عالم الدين البجريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أنّ التطبيع خيانة، رافضًا تدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ أرض البحرين.
وتتواصل التظاهرات في البحرين رفضًا وتنديدًا بزيارة هرتسوغ،التي تأتي تلبيةً لدعوة تلقّاها من ملك البحرين حمد بن عيسى.هذا وأفادت القناة الـثالثة عشرة الاسرائيلية بأنّ هرتسوغ سيعقد اجتماعات مع ملك البحرين وكبار المسؤولين في البلاد وأعضاء الجالية اليهودية، في سبيل ما اسمته بتعزيز العلاقات وتوسيع التعاون.وتأتي زيارة هرتسوغ للإمارات والبحرين بعد أكثر من عامين على اتفاقات الخيانة التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

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