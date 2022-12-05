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نائب أردني: لا يحق للرئيس تحدي النواب والمجلس

نائب أردني: لا يحق للرئيس تحدي النواب والمجلس
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

انتقد النائب الأردني حابس شبيب طريقة حديث رئيس الوزراء بشر الخصاونة وتحديه لمجلس النواب حول أن تكون حكومته الأكثر اقتراضا من بين جميع الحكومات المتعاقبة على مر تاريخ الدولة الأردنية.

العالم _ الأردن

وقال الشبيب إن رئيس الوزراء تحدث بنبرة وكأنه يهدد بالنواب، محتجا على كلمة "اتحدى"، لافتًا إلى أنه لا يحق للرئيس تحدي النواب، قائلا: "يروح المجلس مع 100 قلعة".

وكشف خلال كلمته في جلسة النواب التشريعية الاولى من الدورة العادية الثانية، اليوم الاثنين، عن وجود 250 سيارة يملكها مواطنون من منطقة الرويشد في البادية الشمالية محجوزة لدى الأمن العام.
وبين أن بدو الشمال يمثلون ما نسبته 36% من السجناء في الأردن، مشبها الواقع عليهم كما لو كانوا "سوريين".
وتحدث الشبيب عن الفقر وارتفاع الأسعار الذي بدأ ينهش في عائلات أردنية مستورة في البادية والأردن.

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