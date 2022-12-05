أنباء عن انضمام كريستيانو رونالدو لناد عربي

العالم- الرياضة

واضافت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن "رونالدو وافق على نادي النصر السعودي، وسيلعب مع الفريق، بدءا من كانون الثاني المقبل.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن "عقد رونالدو مع النصر سيكون لمدة موسمين ونصف، وسيحصل على راتب سنوي يصل إلى 200 مليون يورو".



وأوضحت "ماركا" أن "رونالدو سيصبح الرياضي صاحب الراتب الأعلى في العالم، متفوقا على الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وكيليان مبابي".



ويشارك رونالدو حاليا مع منتخب البرتغال في بطولة كأس العالم "قطر 2022".



وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو بالتراضي منذ أسابيع قليلة، عقب المقابلة التلفزيونية التي أجراها اللاعب وانتقد خلالها إدارة النادي والجهاز الفني الحالي والسابق.