الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. أبرز بنود الإتفاق الإطاري السياسي في السودان

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

بين مؤيد ومعارض، تم في العاصمة السودانية الخرطوم التوقيع على اتفاق إطاري بين العسكريين وقوى سياسية متعددة، ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لمدة عامين وتنتهي بإجراء انتخابات.

العالم - خاص بالعالم

اما ابرز نصوص الاتفاق، بحسب ما كشفت عنه قوى إعلان الحرية والتغيير: تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، ونائب بالجيش عن السياسة وعن ممارسة الانشطة الاقتصادية والتجارية، كما نص الاتفاق على اصلاح جهازي الشرطة والمخابرات ووضعهما تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء، واطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، على ان يتم تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية فترة انتقالية مدتها 24 شهرا على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي.

ويواجه الاتفاق بالفعل معارضة من جماعات مناهضة للجيش، اي لجان المقاومة، معارضة دفعت بهؤلاء الى التظاهر رفضا للاتفاق ودعوا في شعاراتهم الى تطبيق الديمقراطية وسط تأكيدهم رفض أي تفاوض وأي شراكة مع الجيش.

ويقول الرافضون ان الاتفاق لم يحسم بشكل واضح مسألة إبعاد الجيش عن السلطة، فيما ترى عدد من لجان المقاومة أن الاتفاق لا يتسق مع اللاءات الثلاثة المرفوعة في الشارع والتي تتحدث عن عدم المشاركة أو التفاوض مع القيادة العسكرية الحالية.

بينما يؤكد الداعمون أن الاتفاق يرسي دعائم الحكم المدني الذي يطالب به الشارع، ويؤدي إلى إعادة استقرار البلاد والانفتاح مجددا نحو المجتمع الدولي وينفون بشكل قاطع عدم اتساقه مع مطالب الشارع، ويشيرون إلى أنه سيكون مفتوحا لإبداء الملاحظات والحوار حول القضايا الخلافية وصولا إلى الاتفاق النهائي.

روابط ذات صلة

توقيع الاتفاق السياسي بين العسكر والمدنيين في السودان

السودان.. ترحيل عمر البشير من السجن بشكل عاجل إلى المستشفى

فرصة لتسوية سودانية: اتفاق لحكم مدني يواجه اعتراضات كبيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أهالي جده.. تهددهم السيول وهذا رد إبن سلمان عليهم!

هل تهاجم تركيا شمال سوريا ومتى؟

شاهد.. موقف الشارع السوداني من الإتفاق الإطاري السياسي

لبنان يتصدى لمحاولة جديدة من الكيان الغاصب للتطبيع

إبن سلمان.. يعدم أسرى يمنيين ويتوسط لإنقاذ مرتزقة غربيين!

حركة أمل اللبنانية: انعقاد مجلس الوزراء لا تحتمل التأجيل