نشطاء يمنيون يكشفون عن ثروة الزُبيدي التي جناها عن طريق الفساد

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وكتب في حسابه بتويتر: "ثروة الزُبيدي التي جناها من ضرائب عدن وجبايات النفط وأسواق القات، غير الأموال الإماراتية. تتجاوز ال200 مليون دولار، ويملك أكثر من 13 شقة في مدينة زايد في القاهرة، إضافة إلى شركة إلكترونيات ومصنع في إثيوبيا. أولاد وأقارب الزُبيدي يمتلكون سيارات فارهة. من أين لهم هذا؟ ".

عيدروس قاسم عبد العزيز الزُّبَيْدي هو قيادي وسياسي يمني، مدعوم من قبل تحالف العدوان، شغل منصب محافظ محافظة عدن منذ تعيينه بقرار رئاسي في 7 ديسمبر 2015 وحتى إقالته في 27 أبريل 2017، وقد عين خلفاً للواء جعفر محمد سعد الذي اغتيل بسيارة مفخخة، وهو رئيس هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي. تم اختياره عضوا في مجلس القيادة الرئاسي في 7 أبريل 2022