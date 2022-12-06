فيتنام تدعم حق ايران المشروع في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس المجلس الوطني الفيتنامي، توان كوانغ فونغ، مع مساعد الرئيس الايراني في الشؤون البرلمانية، محمد حسيني في طهران يوم الاثنين.

وخلال اللقاء، أشار توان كوانغ فونغ، الى التاريخ الحضاري والثقافي للشعب الايراني، وقال: ان انجازات الجمهورية الاسلامية الايرانية في بناء البلاد وتحقيق التنمية الشاملة رغم كل انواع الحظر، ممتازة وتستحق الاشادة.

وأعرب عن تقديره للمواقف الايرانية الداعمة لفيتنام في الاوساط الدولية، وقال: ان فيتنام ترى استخدام الجمهورية الاسلامية الايرانية للطاقة النووية للاغراض السلمية حقا للشعب الايراني، وتدعمه تماما.

ورحب نائب رئيس المجلس الوطني الفيتنامي باقتراح مساعد الرئيس الايراني محمد حسيني في رفع مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين بناء على مصالح الشعبين، وقال: ان فيتنام عازمة على رفع مستوى علاقاتها الثنائية مع ايران في المستقبل القريب الى مستويات اعلى، وفي هذا الاطار نرغب بتنفيذ خطط خاصة، لكي نفعل الطاقات المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية وفي مجالات العلم والتقنية والاتصالات الالكترونية، فضلا عن التنفيذ الكامل للاتفاقيات المبرمة.

كما أعلن عن ترحيب الفيتنام ودعمها لتوجه الحكومة الايرانية وسياستها في تعزيز العلاقات مع الشرق.