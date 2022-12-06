بالفيديو.. هل سيجتاز رفاق رونالدو المنتخب السويسري؟

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وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في المونديال بفوز مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين علی منتخب غانا قبل ان يتغلب بهدفين نظيفين علی منتخب اوروغواي في الجولة الثانية.

وبعد ما حسم بطاقة الصعود للأدوار الاقصائية رسمياً خسر المنتخب بنتيجة هدف مقابل هدفين أمام منتخب كوريا الجنوبية في ختام لقاءاته بدور المجموعات ليثير القلق في قلوب محبيه.

ورغم تصدره للمجموعة لكن منتخب البرتغال الذي تمثلت أبرز انجازاته في كأس العالم بالحصول علی المركز الثالث قبل 56 عاماً لم يقدم الاداء المأمول خاصة رونالدو الذي اختير ضمن التشكيلة الأسوء في الدور الاول بمونديال قطر وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

اما منتخب سويسرا فقد تأهل الی ثمن نهائي مونديال قطر بعد ما حصد 6 نقاط من الفوز علی صربيا وكاميرون لكنه خسر امام البرازيل ليحتل الوصافة بفارق الأهداف خلف السامبا.