بريطانيا.. 'ليز تراس' تعتزم الترشح لعضوية البرلمان في الانتخابات العامة المقبلة

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وأمضت تراس - التي مثلت دائرة جنوب غرب نورفولك منذ عام 2010 - 44 يومًا فقط كرئيسة للوزراء هذا العام، مما يجعلها أقصر رئيس وزراء خدمة في تاريخ المملكة المتحدة.

ومع ذلك، أكد المتحدث باسم تراس أنها تخطط للترشح مرة أخرى كعضو في البرلمان.

وقال المتحدث، في تصريح لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "يسعدني أن أؤكد أن ليز تراس ستسعى لإعادة انتخابها في الانتخابات العامة المقبلة".

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت سلسلة من نواب حزب المحافظين أنهم لن يدخلوا الانتخابات العامة القادمة، حيث يكافح حزب المحافظين للتعافي من الركود في استطلاعات الرأي الحالية.