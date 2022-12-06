سعوديون يستنكرون مشاهد "العار والخزي" في مدل بيست الرياض

العالم- السعودية

ونشر حساب "نحو الحرية" مقطع فيديو يرصد حالة تحرش خلال المهرجان، مرفق بهذه التغريدة: "كل هذا العار والخزي يتحمل مسؤوليته تركي آل الشيخ! #مدل_بيست"

كما نشر الناشط السعودي "تركي الشلوب" مقطع فيديو ظهرت فيه فتاة بين حشد كبير من الشبان والفتيات، وهي تعتلي كتف شاب وتتمايل وتلوّح بيديها على إيقاع موسيقى غربية. وكتب الشهلوب في هذه التغريدة: "هذه بضاعة ابن سلمان"!

وتسائل الشلهوب في تغريدة اخرى "لماذا لم نرَ زوجة تركي آل الشيخ أو بناته أو أخواته في حفلات هيئة التسفيه بين الحضور؟".

كما علق الشلهوب، على هذه المشاهد المخلة مستنكراً دعوات السماح بها تحت مزاعم الانفتاح: “متى يفهم أولئك الذين يدافعون عن نشر المنكرات في السعودية بحجة أنها موجودة في جميع دول العالم، أن أرض الحرمين ليست كباقي البقاع؟”.

وأضاف: “متى يفهمون أن لها قدسية ولها وضعها الخاص؟ متى يفهمون أن فيها الكعبة المشرفة، وفيها قبر خير إنسان مشى على ظهر هذه البسيطة”.

تصدرت فضائح حفل "مدل بيست" 2022 الرياض محركات البحث في المملكة السعودية، مشاهد الرقص والاعمال المنافية للاخلاق واقبال الشباب والبنات على MDL BEAST مدل بيست السعودية 2022 الذي كسر كل الحواجز.