الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
١١:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمن الإيرانية: اعتقال 10 أشخاص وتفكيك خلايا مرتبطة بزمرة المنافقين الإرهابية

الأمن الإيرانية: اعتقال 10 أشخاص وتفكيك خلايا مرتبطة بزمرة المنافقين الإرهابية
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن اعتقال عدد من الخلايا التنفيذية التابعة لزمرة المنافقين الإرهابية.

العالم - ايران

وأثارت الخلايا المذكورة الفوضى من خلال القيام بأعمال إرهابية والعديد من الهجمات على المراكز الإدارية والعسكرية وإلحاق الخسائر بها.

وبعد تعقب المخربين وتحديد هوياتهم، نفذت سلسلة من العمليات في محافظات طهران وأصفهان وكردستان وأدت إلى اعتقال 10 عناصر من المنافقين.

وفي عدة عمليات إرهابية، ألقى عناصر هذه الخلايا قنابل يدوية في تجمعات عامة وهجمات بقذائف الهاون على المراكز المذكورة، وكانوا يخططون لإجراءات أوسع.

تمت جميع الأنشطة الإرهابية المذكورة بتوجيه مباشر من المقر الأوروبي لزمرة المنافقين الإرهابية المتواجدة في ألبانيا.

وإلى جانب اعتقال عناصر هذه الخلايا، تم ضبط كافة أسلحة ومعدات العمليات الإرهابية من قذائف هاون وقنابل يدوية ومواد ومعدات لصنع قنابل يدوية وأسلحة خفيفة وزجاجات مولوتوف.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية الايراني: إعتقال أشخاص ضالعين بأعمال الشغب من دول مختلفة

العميد فدوي: اعتقال جواسيس على صلة بالإستخبارات الأمريكية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قناة عبرية : "إسرائيل" والبحرين توقعان اتفاقا للتجارة الحرة قريبا

شعب البحرين 'لا يرحب بالمجرم' و'التطبيع خيانة'

شاهد بالفيديو... تقرير أممي يؤكد استخدام "داعش" أسلحة كيميائية في العراق

تحالف العدوان ينهب ثروات اليمن

العميد تنكسيري: نحن في المراحل الأخيرة من إلحاق الهزیمة بالاعداء

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 06-12-2022