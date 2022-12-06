الأمن الإيرانية: اعتقال 10 أشخاص وتفكيك خلايا مرتبطة بزمرة المنافقين الإرهابية

العالم - ايران

وأثارت الخلايا المذكورة الفوضى من خلال القيام بأعمال إرهابية والعديد من الهجمات على المراكز الإدارية والعسكرية وإلحاق الخسائر بها.

وبعد تعقب المخربين وتحديد هوياتهم، نفذت سلسلة من العمليات في محافظات طهران وأصفهان وكردستان وأدت إلى اعتقال 10 عناصر من المنافقين.

وفي عدة عمليات إرهابية، ألقى عناصر هذه الخلايا قنابل يدوية في تجمعات عامة وهجمات بقذائف الهاون على المراكز المذكورة، وكانوا يخططون لإجراءات أوسع.

تمت جميع الأنشطة الإرهابية المذكورة بتوجيه مباشر من المقر الأوروبي لزمرة المنافقين الإرهابية المتواجدة في ألبانيا.

وإلى جانب اعتقال عناصر هذه الخلايا، تم ضبط كافة أسلحة ومعدات العمليات الإرهابية من قذائف هاون وقنابل يدوية ومواد ومعدات لصنع قنابل يدوية وأسلحة خفيفة وزجاجات مولوتوف.