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الكيان الصهيوني يتحدث عن 'صفقة كبرى' مع مصر

الكيان الصهيوني يتحدث عن 'صفقة كبرى' مع مصر
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين حرر، تفاصيل الصفقة التي وقعتها مع مصر من أجل تصدير الغاز الإسرائيلي إلى الاتحاد الأوروبي عبر الموانئ المصرية.

العالم - الإحتلال

وكانت وزيرة الطاقة الإسرائيلية قد حلت ضيفة على مؤتمر الطاقة والأعمال التاسع عشر الذي عقد في "إكسبو تل أبيب".

ووفق موقع "تاشتيوت" المتخصص في شؤون الطاقة، فإن كارين أوضحت أن الاتفاقية التي وقعتها مع مصر بخصوص الغاز الإسرائيلي، ستشهد ازدهارا على المستوى الاقتصادي للإحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن التوقيع الرسمي لتصدير الغاز عبر مصر إلى الاتحاد الأوروبي، مصلحة كبرى للاقتصاد الإسرائيلي، مشيرة إلى أن هناك مسألة أخرى بالطبع وهي الاتفاقية مع لبنان.

موضحة أنه بالرغم من الانتقادات لكنها في النهاية مكسب للطرفين لمصلحة لبنان والكيان المحتل لفلسطين و"سيتم تقسيم الغاز بين بيروت وتل أبيب"، حسب قولها.

يتناول المؤتمر الدولي للطاقة والأعمال 2022 هذا العام أزمة الطاقة الدولية وأمن الطاقة والدروس التي يجب أن تتعلمها إسرائيل من الدول الأخرى.

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الكيان الصهيوني يتحدث عن 'صفقة كبرى' مع مصر

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