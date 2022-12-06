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هكذا ردّ ناشط سعودي على دفاع البعض عن 'الحفلات الحكومية' في الرياض

هكذا ردّ ناشط سعودي على دفاع البعض عن 'الحفلات الحكومية' في الرياض
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

ردّ ناشط سعودي على "مهرجان ميدل بيست " الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض وأسماه الناشطون السعوديون بمهرجان " التحرش والفجور".

العالم - السعودية

وفي تغريدة له على موقع تويتر ، انتقد الناشط السعودي " يوسف الأوسي" الحفلات الحكومية التي تقام في ظل حكومة آل سعود في العاصمة السعودية الرياض وكتب تعليقا على دفاع بعض الناشطين عن هذه الحفلات ويتحرى الكذب على أعتاب الحفلات الحكومية الصاخبة في الرياض قائلا: خرجت بعض الفيديوهات عارضة مناظر استقبحها الجميع لكن هناك فئة نجسة، لم ترض الا ان تنزل في درك ادنى من الكذب لتدافع عن الحفلات الحكومية مجموعة تغريدات تبين نجاسة وتردي الذباب.

وأثار نشر فيديوهات حول الحفلات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه والتي تتضمن شذوذا جماعيا وأفعالا منافية للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، غضبا شعبيا واسعا لدى السعوديين.

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هكذا ردّ ناشط سعودي على دفاع البعض عن 'الحفلات الحكومية' في الرياض

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