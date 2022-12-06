فصائل المقاومة تحذر الاحتلال من التمادي في اجرامه بحق القدس

العالم - خاص بالعالم

خرجت من قطاع غزة التحذيرات لكيان الاحتلال بعدم التمادي في الاجرام بحق القدس والمسجد الاقصى المبارك، وذلك في تطبيق فعلي لسياسة وحدة الساحات التي فرضتها المقاومة الفلسطينية، والتي تؤكد ان الارض واحدة واي عدوان على القدس هو عدوان على كل فلسطين والرد سيكون مزلزلا.

فصائل المقاومة في قطاع غزة اكدت في اجتماعها في مقر حركة الاحرار، ان جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ما تزال تتصاعد بشكل مسعور، وارتفعت جذوتها بعد فوز الزمرة المتطرفة في انتخابات الكنيست.

واضافت ان الاحتلال أعدم الشهيد عمار مفلح من بلدة حوارة بدم بارد، رغم أنه أعزل، ما يمثل جريمة واضحة الأركان والمعالم وأمام مسمع ومرأى العالم أجمع. وحذرت الفصائل الاحتلال وقيادته من التمادي في إجرامه، وأن العدوان على الأقصى سيقابله الانفجار في عمق الكيان.



فصائل المقاومة استغربت من قيام بعض الانظمة العربية بفتح اراضيها لكيان الاحتلال رغم كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وادانت كل عمليات التطبيع مع كيان الاحتلال والتي يستغلها لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. وأكدت الفصائل أن الاحتلال هو المسؤول عن الحصار الظالم الذي يطال مناحي الحياة كافة في قطاع غزة.

وشددت على أن العدوان والإجرام الإسرائيلي المتواصل يستوجب العمل الجاد لترتيب البيت الفلسطيني بكل مكوناته على أسس سليمة وواضحة، وإعادة صياغة البرنامج الوطني المشترك بما يضمن نبذ التعاون الأمني والتحلل من قيود أوسلو.



الشعب الفلسطيني يؤكد عبر عملياته ضد كيان الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بانه لن يرضخ لسياسات الاحتلال ولن يقبل بشروطه.

ويرى المراقبون ان ما يحدث ينذر حكومة الاحتلال المتطرفة المقبلة بايام سوداء ستعيشها ان فكرت ان تلعب بالنار وتضيق اكثر على الفلسطينيين.