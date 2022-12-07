ختام دور الستة عشر.. أسود الأطلس تزأر في وجه الماتدور

العالم - فار

في المباراة الأولى، حقق المغرب مفاجآة من العيار الثقيل. فأسود الأطلس الذين حققوا نتائج جيدة في المرحلة التمهيدية، سجلوا التعادل السلبي ضد إسبانيا بطل كأس العالم الفين وعشرة خلال الوقت الأصلي من هذه المباراة، وفي الوقت الإضافي، لم يتمكن أي من الفريقين في التغلب على بعضهما البعض. لكن وفي نهاية المطاف ومع تألق حارسهم بونو، حافظ المغاربة على مرماهم حتى في ركلات الترجيح وتأهلوا إلى المرحلة التالية بعد هزيمة اسبانيا، ليصبح المغرب رابع منتخب أفريقي في تاريخ المونديال يبلغ ربع النهائي.

المباراة الثانية لليوم اخیر شهدت مواجهة المنتخب البرتغالي مع المنتخب السويسري حيث انتهت بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف لصالح المنتخب البرتغالي الذي تأهل هو أيضا الى جانب المغرب الى المرحلة التالية.

وبعد سبعة عشر يومًا مليئة بالضغوط والتحديات والإثارة، ستتوقف منافسات كأس العالم لمدة يومين. حيث ستستعد الفرق المتأهلة إلى مرحلة ربع نهائي بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين لخوض مبارياتها الحساسة والشيقة في هذه المرحلة.

وبعد يومين من الراحة ستنطلق المباريات ابتداء من يوم الجمعة وستقام مباراتان يوم الجمعة تليها مبارتين أخريين يوم السبت.

وستلعب هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا ضد البرازيل. كما ستلعب إنجلترا ضد فرنسا والمغرب ضد البرتغال.