الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

ختام دور الستة عشر.. أسود الأطلس تزأر في وجه الماتدور

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

أقيمت مباريات اليوم الأخير من دور الستة عشر ووصل كأس الفين واثنين وعشرين إلى مرحلة ربع النهائي مع نهاية مباراتين كانتا مليئتين باللحظات الشيقة والمثيرة التي حبست أنفاس المتابعين.

العالم - فار

في المباراة الأولى، حقق المغرب مفاجآة من العيار الثقيل. فأسود الأطلس الذين حققوا نتائج جيدة في المرحلة التمهيدية، سجلوا التعادل السلبي ضد إسبانيا بطل كأس العالم الفين وعشرة خلال الوقت الأصلي من هذه المباراة، وفي الوقت الإضافي، لم يتمكن أي من الفريقين في التغلب على بعضهما البعض. لكن وفي نهاية المطاف ومع تألق حارسهم بونو، حافظ المغاربة على مرماهم حتى في ركلات الترجيح وتأهلوا إلى المرحلة التالية بعد هزيمة اسبانيا، ليصبح المغرب رابع منتخب أفريقي في تاريخ المونديال يبلغ ربع النهائي.

المباراة الثانية لليوم اخیر شهدت مواجهة المنتخب البرتغالي مع المنتخب السويسري حيث انتهت بنتيجة ستة أهداف مقابل هدف لصالح المنتخب البرتغالي الذي تأهل هو أيضا الى جانب المغرب الى المرحلة التالية.

وبعد سبعة عشر يومًا مليئة بالضغوط والتحديات والإثارة، ستتوقف منافسات كأس العالم لمدة يومين. حيث ستستعد الفرق المتأهلة إلى مرحلة ربع نهائي بطولة كأس العالم الفين واثنين وعشرين لخوض مبارياتها الحساسة والشيقة في هذه المرحلة.

وبعد يومين من الراحة ستنطلق المباريات ابتداء من يوم الجمعة وستقام مباراتان يوم الجمعة تليها مبارتين أخريين يوم السبت.

وستلعب هولندا ضد الأرجنتين وكرواتيا ضد البرازيل. كما ستلعب إنجلترا ضد فرنسا والمغرب ضد البرتغال.

روابط ذات صلة

فرحة الفلسطينيين في غزة لفوز المنتخب المغربي وتأهله لدور الربع النهائي في قطر

علم فلسطين زينة فرحة المغاربة خلال تأهلهم الى دور الربع النهائي +فيديو

المغرب يسحق اسبانيا ويصعد الى دور الربع النهائي

قطر دولة مسلمة لا تتسامح مع طقوس تعارض قيَمها في المونديال+ فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ناشطون ينتقدون صمت نائب بحريني تجاه زيارة رئيس كيان الاحتلال.. راتب مجلس الشورى البحريني أنساه فلسطين!

السعودية تحتل المركز الأول في عدد العلماء والخطباء المسجونين!

كتيبة نابلس: استهدفنا قوات الاحتلال في ’الشرقية والياسمينة’ وحققنا إصابات مباشرة + الفيديو

بالفيديو.. الفلسطينيون يحتفلون بفوز الأسود المغربية

قاليباف: سلوكيات أمريكا اليوم تماثل ما كانت عليه في خمسينيات القرن الماضي

تابعونا الليلة على شاشة قناة العالم.. الإدميرال علي فدوي يكشف خفايا سياسة طهران الدفاعية