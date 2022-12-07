رئيسي: يوم الطالب الجامعي هو رمز لمعرفة ومناهضة الاعداء وبصيرة الجامعيين

العالم - ايران

وأضاف رئيس الجمهورية خلال كلمة ألقاها في جامعة طهران بمناسبة اليوم الوطني للطالب الجامعي اليوم الأربعاء: إن يوم الطالب الجامعي هو رمز لمعرفة ومناهضة الأعداء ومؤشر علی بصيرة الطلاب والشعور بالمسؤولية من جانبهم، مؤكدا على ضرورة الإصغاء إلى الاحتجاجات وايضا الجامعيين باعتبارهم صناع مستقبل إيران.

واعتبر أن هذا اليوم رمز وتعبير عن التفكير والنمو ومعرفة الظروف والأوضاع، لافتا إلى أن الجامعة غرفة للتفكير ومركز للتشاور.

وتابع : أنا أؤمن بأن هناك علاقة وثيقة ترتبط جامعات البلاد والحكومة، داعيا الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشاكل البلاد.

وأضاف رئيسي أن الأعداء يحاولون تعطيل عمل الجامعات لإعاقة تقدمنا، لافتا إلى أن الأميركيين يسعون إلى تدمير إيران القوية واستبدالها بإيران الضعيفة وجعلها مثل سوريا لكنهم أخطأوا في الحسابات لان الشعب الإيراني لن يسمح لهم بذلك واحبط الطلاب والأساتذة مخططاتهم ومنعوهم من تحقيق مأربهم.

وأکد على ضرورة الإصغاء إلى صوت الاحتجاحات والطلاب ، قائلا: نحن عازمون دائمًا على الاصغاء إلى مطالب الطلاب..هناك فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب ..الاحتجاج مآله الإصلاح والكمال لكن أعمال الشغب يسهم في الدمار وبث روح اليأس في المجتمع.

يتبع ..