حرب ابن سلمان على القبائل وتزايد إعدام المعتقلين

العالم – مع الحدث

ماذا تعني ملاحقتهم سواء بتشويه سمعتهم أو اعتقال وجهائهم أو اقتلاعهم من أرضهم؟ هل ينجح في تكريس سلطته من خلال تزايد الإعدامات منذ وصوله ومن بينهم أسرى يمنيون؟ كيف سينتهي تنديد المعارضة بسياسته لجهة تغيير خريطة أرض الجزيرة العربية؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان القمعية وخاصة ضد القبائل السعودية، منذ تولية ولاية العهد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

ناجي صفا – باحث سياسي

نصر الدين عامر – رئيس وكالة سبأ للأنباء

عيسى الأيوبي – باحث سياسي