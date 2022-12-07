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شركة يوتلست تحذف قناة "برس تي في" من قمرها

شركة يوتلست تحذف قناة 
الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

في اطار الحرب الاعلامية وخنق الحقيقة، قامت شركة يوتلست الفرنسية للاتصالات وتطبيقا لقرار العقوبات الاوروبية بحذف قناة "برس تي في" من قمرها .

العالم - ايران

وقطعت شركة القمر الصناعي الفرنسية يوتلست بث قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها.

يشار الى ان هذه القناة الاخبارية وخلال السنوات الأخيرة، تعرضت للضغوط عدة مرات من قبل مزودي خدمات الأقمار الصناعية بحجج واهية.

تجدر الاشارة الى ان هذا الإجراء من قبل شركة يوتلست يتعارض مع اللقوانين الدولية وحرية الإعلام.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض مؤخرا عقوبات على قناة "برس تي في" إلى جانب أفراد ومنظمات إيرانية بذريعة دعم الديمقراطية. في الوقت نفسه ، وضعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية وبعض مساعديه ، بمن فيهم رئيس قسم الشؤون الخارجية ورئيس قناة "برس تي في" ، على قائمة العقوبات.

والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن الآن هو لماذا تتشدق دول أوروبية وأمريكية من ناحية بشعار دعم حرية التعبير والدفاع عن الإعلام المستقل ومن ناحية أخرى تقاطع وسائل الإعلام المناهضة لأفكارها الليبرالية.

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شركة يوتلست تحذف قناة "برس تي في" من قمرها

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