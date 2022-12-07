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في ذكرى ميلاد الشهيد عماد مغنية..

نشطاء يتداولون فيديو لفاطمة مغنية وهذا ما اشادت به

الأربعاء ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في ذكرى ميلاد القائد الجهادي الكبير الشهيد عماد مغنية والتي تصادف اليوم، حيث يظهر الفيديو جانبا من كلمة ابنته فاطمة، وهي تشيد بقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي وبالثورة الإسلامية ووقوفها الى جانب المقاومة، بالاضافة الى اشادتها بأبيها وبطولاته.

العالم - لبنان

مقطع الفيديو هو لكلمة السيدة فاطمة مغنية عند زيارتها لطهران قبل سنوات لاحياء ذكرى استشهاد القائد عماد مغنية، هي وقفت في حسينية الامام الخميني بطهران امام قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي (دام ظله) عندما زارت وعدد من شباب لبنان عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران ابان مؤتمر شباب الصحوة الاسلامية.

والشهيد عماد مغنية، المعروف بالحاج رضوان، أحد أبرز قيادات حزب الله في لبنان. التحق بحركة التحرير الفلسطينية في ثمانينيات القرن العشرين، ثمّ انضم إلى حركة أمل قبل أن ينضوي في صفوف حزب الله.

اشتهر الشهيد عماد مغنية بأنّه أحد أهم القيادات المؤثرة في حزب الله. وقد رصدت الولايات المتحدة الأمريكية مكافأة لمن يقدّم معلومات عنه.

أغتيل القائد عماد مغنية سنةَ 2008 م عندما كان في العاصمة السورية دمشق.

وولد الشهيد عماد مغنية في 7 / 12 / 1962 م في مدينة صور جنوب لبنان. أبوه فايز مغنية، له شقيقان شهيدان هما: جهاد وفؤاد مغنية، ولديه عدة أولاد، أحدهم الشهيد جهاد مغنية الذي اغتالته القوات الاسرائيلية في الجولان مع بعض عناصر المقاومة الاسلامية.

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